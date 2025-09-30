Las lluvias también provocaron el desprendimiento de una cubierta en Castellar, Valencia

Los avisos, la agenda de Mazón y emergencias: las diferencias entre la gestión de la DANA y el temporal actual

La borrasca Gabrielle está descargando en Baleares. Desde la pasada tarde, a las 19:00 horas, ha ido dejando atrás la costa Mediterránea par azotar con fuerza a Ibiza y Formentera. Se espera que siga su rumbo al este, hacia la isla de Mallorca. Según informa Esther Sosa, en Ibiza se eleva a nivel rojo el aviso por las lluvias. En la Comunidad Valenciana y Murcia baja de nivel, pero la AEMET advierte: persiste el riesgo por tormentas sobre todo en el norte de Alicante, según informa Esther Sosa.

Las lluvias torrenciales han estado azotando Ibiza desde esta madrugada, cuando se han llegado a acumular 270 litros por metro cuadrado. Los bomberos aseguran que han practicado más de 50 rescates. El ayuntamiento informa que el acceso a la ciudad está completamente restringido y piden que no se realicen desplazamientos y que las personas se queden en sus casas hasta que se rebaje la alerta.

Varios coches se han quedado atrapados a mitad de la vía, pero también en la mitad de la ciudad. La carretera E-10 ha quedado cortada por peligro de inundación. A primera hora de la mañana era imposible circular por la fuerza del torrente que se llevaba por delante contenedores de basura. A mediodía llegaba una alerta de Protección Civil a los móviles de Ibiza y Formentera alertando del peligro por las fuertes lluvias.

Las lluvias inundan comercios, viviendas y garajes en Ibiza

La tromba de agua ha inundado comercios, viviendas y garajes en pocos minutos. En el aeropuerto de Ibiza entraban a chorros el agua. Y tampoco se ha librado la estación de autobuses de Ibiza, donde el agua se colaba como si fuera una auténtica catarata. Todo en una mañana donde la tormenta no ha dado un respiro a esta isla balear.

Tras el paso del temporal por la Comunidad Valenciana, hoy todavía hay miles de alumnos sin ir a clase y se hace balance de daños. En Castellar, Valencia, las lluvias provocaron el desprendimiento de una cubierta. Y en Murcia, tampoco se han librado del paso de Gabrielle. Las lluvias han afectado sobre todo a la localidad de Molina de Segura, con calles convertidas en mares de barro y donde cruzar era deporte de riesgo. En Cartagena, Cieza o en Murcia capital la tormenta también ha descargado con fuerza.

Las lluvias torrenciales se centran en Ibiza durante la madrugada

Durante la noche del día 29 y madrugada del 30 de septiembre, se han acumulado 100 l/m2 en el área metropolitana de Valencia y en localidades afectadas por la DANA. Las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana siguen con avisos por lluvias y tormentas con precipitaciones de hasta 140 litros por metro cuadrado (l/m2) en el caso de las provincias de Valencia y Alicante.

En Ibiza y Formentera habrá precipitaciones acumuladas de 120 l/m2 durante el martes. El resto de avisos (amarillos) por lluvias y tormentas se darán en Menorca. Emergencias recomienda seguir consejos básicos como asegurar puertas y ventanas, quedarse en zonas zonas altas de la casa o retirar del exterior todo lo que pueda ser arrastrado por el agua.