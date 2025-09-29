Este episodio extraordinario de lluvias y tormentas es muy diferente al de la DANA del año pasado

Las siete recomendaciones de Protección Civil para las zonas afectadas por las fuertes lluvias

Los registros de las lluvias, causadas por la llegada de un fuerte temporal, superan los 150 litros por metro cuadrado. Según informa Rosemary Alker, este dato se ha registrado en Gandía, en la Comunidad Valenciana. Ya se han superado los 200 litros y esto es solo el principio. En Amposta ya se ha rebasado esa cantidad. Y en Castellón, la misma estampa.

En puntos de Valencia sigue lloviendo con mucha fuerza y se espera que continúe de la misma forma. Las próximas 24 horas son muy complicadas y se pide mucha precaución en la Comunidad Valenciana.

Se pueden llegar a rebasar los 400 litros por metro cuadrado

En varios modelos meteorológicos indican, en tonalidades más rojizas, muchísima lluvia. Durante las próximas horas, esas precipitaciones se van a ir desplazando hacia el archipiélago balear. En ese tiempo se pueden llegar a rebasar los 400 litros por metro cuadrado en zonas de la Comunidad Valenciana y en Baleares.

Se trata de lluvias en cortos periodos de tiempo pero intensas. Un panorama que también seguirá mañana en la Comunidad Valenciana, puntos de la Región de Murcia y en Baleares. Poco a poco, esas precipitaciones tendrán que ir a menos y tendremos apertura de claros en la mayor parte del país.

¿A qué se debe este periodo extraordinario de lluvias?

Este episodio extraordinario de lluvias y tormentas es muy diferente al de la DANA del año pasado. En esta ocasión, son los restos de un huracán que se transformó en una pequeña borrasca que ha entrado en contacto con aire un poquito más frío, una vaguada. Ahora bien, esta borrasca lo que hace es enviar vientos de levante, vientos de componente este, que traen mucha humedad.

Esa humedad unida a ese aire más frío que tenemos altura es lo que genera grandes tormentas, pero esta vez en zonas de costa, no de interior. Y esa es la gran diferencia entre la DANA que tuvimos el año pasado y las precipitaciones que estamos viendo hoy.