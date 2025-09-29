La lluvia torrencial en Oliva ha dejado calles y garajes anegados

Rescates y destrozos en el este del país por las granizadas, lluvias y vientos huracanados de la gota fría

Un fuerte temporal vuelve a azotar el Mediterráneo y activa los avisos meteorológicos en siete comunidades por lluvias y tormentas. Valencia, Zaragoza y Tarragona son las zonas más afectadas. Según informa Andrea Sánchis, en Valencia está activada la alerta roja hasta las 00:00 horas, aunque no llueve con intensidad desde esta madrugada.

La intensa tormenta ha hecho que en algunos puntos el barranco de la Saleta se desborde y dejen pasos inferiores anegados. La semana pasada, el ayuntamiento instaló unas barreras de protección e incluso algunos vecinos lo hicieron en sus domicilios particulares. Muchos vecinos temen una nueva DANA como la vivida hace 11 meses. La zona cero de la riada se libra por ahora de las tormentas, pero en el sur de Gandía se han registrado hasta 100 litros por metro cuadrado en apenas 40 minutos.

Cancelan cuatro vuelos en Valencia y se retrasan dos AVES por las lluvias

Los restos del huracán 'Gabrielle', que ha entrado en la península como una borrasca extratropical, han dejado estragos en varios puntos de la Comunidad Valenciana. La lluvia torrencial en Oliva ha empezado a desbordarse y a arrastrar con una brutal fuerza en la Comunidad Valenciana. Garajes anegados y agua que han empezado a colarse en las viviendas.

En Gandía, las calles han comenzado a convertirse en ríos. La alerta roja por lluvias ha provocado la cancelación de cuatro vuelos en el Aeropuerto de Valencia. Aena ha recomendado a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con las compañías aéreas. Los retrasos han llegado a dos trenes AVE y de larga distancia. Uno salía de Castellón hacia Madrid y otro cubría la ruta de Valencia hasta Barcelona. El resto de la circulación ferroviaria se presta con normalidad.

El delta del Ebro, la zona más afectada con más de 240 l/m2

El barranco de La Saleta, en Aldaia, se ha desbordado durante la noche. Pero esta vez, las nuevas barreras de protección instaladas en los pasos interiores y en las entradas de las calles que dan al barranco han contenido el torrente de agua. La alerta roja se mantiene en el litoral norte de Castellón y de Valencia y el miedo lo tienen todavía en el cuerpo en las localidades afectadas por la riada.

Las precipitaciones han dejado más de 200 litros por metro cuadrado en algunas zonas del área mediterránea. La más afectada ha sido el delta del Ebro, donde se han recogido más de 240 l/m2. Durante la madrugada del lunes, la red oficial registró más de 62 l/m2 en Valencia, 58 mm en Castelló y 63 mm en Tortosa (Tarragona).

Valencia, Tarragona y Castellón continúan en riesgo extremo

También se han registrado acumulados importantes en otras zonas, como Zaragoza, con más de 50 l/m2. Las tormentas y las fuertes rachas de viento del domingo fueron especialmente intensas, lo que provocó inundaciones en la zona central de Aragón y en otras localidades.

El litoral de Valencia, sur de Tarragona y norte de Castellón continúan en riesgo extremo por lluvia que podría alcanzar los 180 l/m2. Según la AEMET, se prevé una concentración de hasta 180l/m2 en tres o cuatro horas en el litoral de Castellón y de Tarragona.