La reacción de los colaboradores a la noticia de Risto Mejide

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Risto Mejide anunció en pleno directo que no podrá presentar el programa el próximo lunes… y el motivo no ha dejado indiferente a nadie: “Yo solo pienso que es jueves y ya no presento hasta el lunes… bueno, de hecho el lunes no”, comenzó diciendo entre risas. Sin embargo, lo que parecía una broma acabó tomando otro tono cuando soltó la bomba: “El lunes no puedo presentar 'Todo es mentira' porque estaré en el Congreso de los Diputados”, desvelaba.

“No es un chiste”

Las reacciones en el plató no se hicieron esperar. Entre carcajadas e incredulidad, sus compañeros intentaban averiguar si todo formaba parte de una broma. Pero Mejide insistió: “No es un chiste”, decía. El anuncio desató todo tipo de comentarios en tono humorístico. Algunos colaboradores llegaron a preguntarle si se estaba postulando para la izquierda o qué iba a hacer exactamente en el Congreso, mientras otros bromeaban con la posibilidad de verlo en carteles electorales.

Lejos de dar más detalles, el presentador optó por mantener el misterio y dejar la incógnita en el aire: “Yo lo dejo ahí”, afirmó, alimentando aún más la curiosidad tanto en el plató como entre los espectadores. Por ahora, lo único claro es que el lunes 'Todo es mentira' tendrá que continuar sin uno de sus rostros más reconocibles, mientras Risto Mejide se deja ver en uno de los escenarios clave de la política española.