Tesh Sidi responde a Ana Vázquez en un tenso momento

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El debate político volvió a subir de tono en 'Todo es mentira' tras analizar el paquete de medidas del Gobierno. La diputada del PP, Ana Vázquez, cargó con dureza contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejando una de las frases más contundentes de la tarde: “Los españoles, como siempre, atados”.

Vázquez criticó lo que considera una falta de claridad y responsabilidad por parte del Ejecutivo. Según afirmó, las administraciones “siguen a ciegas haciendo sus cálculos” mientras el Gobierno “juega con los españoles” moviendo partidas presupuestarias de años anteriores. Incluso llegó a hablar de “fraude de ley” en la gestión de las cuentas públicas.

Críticas al Gobierno y petición de elecciones

La diputada popular fue más allá y cuestionó los apoyos parlamentarios del Ejecutivo. “¿Qué habituales socios?”, se preguntó, recordando que recientemente algunas iniciativas han sido rechazadas incluso con votos de Esquerra Republicana de Catalunya junto al Partido Popular.Ante este escenario, Vázquez lanzó una propuesta directa: “Que convoquen elecciones, que es lo que tienen que hacer”.

Choque en directo por las medidas

El debate se intensificó cuando Tesh Sidi intervino para explicar el enfoque del Gobierno. Según señaló, la intención de Montero sería impulsar medidas que sí puedan obtener mayoría en el Congreso de los Diputados, como ayudas a transportistas o al sector primario, especialmente en el contexto de la crisis internacional y el impacto en precios como la gasolina o la luz.

Sidi defendió que el problema no es tanto el contenido de las medidas como la forma de explicarlas, reivindicando una mayor “pedagogía política” para que la ciudadanía entienda decisiones que afectan directamente a su bolsillo.

Un enfrentamiento sin consenso

Lejos de acercar posturas, el intercambio evidenció la distancia entre bloques. Mientras Vázquez insistía en que el Gobierno mantiene a los ciudadanos “secuestrados” por su gestión, Sidi defendía que muchas propuestas progresistas acaban bloqueadas por la oposición y otros grupos.

El momento terminó con un cruce de reproches sobre el apoyo electoral y la comprensión de los votantes, reflejando un clima político cada vez más polarizado… y difícil de traducir en acuerdos.