El choque entre Tesh Sidi y Ana Vázquez por la subida de los combustibles

Un dueño de 90 estaciones de servicio en España acusa a las petroleras de especular con los precios a través de datos: "Es todo mentira"

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La actualidad energética española vuelve a estar marcada por una pregunta que aparece cada vez que sube el precio del combustible: ¿hay un oligopolio? Mientras algunos miran con sospecha a gigantes como Repsol o al árbitro regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el sector responde.

Nacho Rabadán, Director General de la Confederación de las estaciones de servicio, ha querido rebajar el tono del debate en 'Todo es mentira' asegurando que la realidad es “bastante aburrida”. Según explica, el problema no está en los márgenes excesivos, sino justo lo contrario: “Cada vez compramos más caro y los márgenes se estrechan”, afirma, dejando claro que vender caro no siempre es una decisión voluntaria, sino casi una obligación de supervivencia.

Rabadán considera que el clima actual responde más al nerviosismo que al análisis. Con los precios altos, “hay que disparar a todo lo que se mueve”: petroleras, estaciones independientes, organismos reguladores… nadie se libra. Un clásico nacional: si algo sube, alguien tiene que estar forrándose.

"¿Topar con respecto a qué?"

Sobre la idea de limitar los precios del combustible, la respuesta fue tan clara como incómoda: “¿Topar con respecto a qué?”. Rabadán plantea un problema básico que a veces se pasa por alto: si se limita el precio de venta pero no el de compra, el negocio deja de tener sentido.

En medio del debate, también se coló el anuncio de Repsol sobre descuentos de hasta 40 céntimos por litro, lo que generó dudas sobre posibles sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Rabadán aclaró que el asunto es bastante más complejo de lo que sugieren los titulares. Según explicó, las multas no son decisiones arbitrarias ni castigos simbólicos, sino que responden a lo que marca la ley: un porcentaje de la facturación del año anterior.

"¡Qué Gobierno!"

Asimismo, este debate a generado un choque entre dos colaboradoras del programa. La subida del combustible ha hecho que Ana Vázquez cargara contra el Gobierno por no gestionar esta crisis, mientras Tesh Sidi ha defendido al PSOE en este ámbito: "Teníais que bajar los impuestos. Me han fastidiado y todos pagamos más. ¡Qué Gobierno!", decía la gallega.