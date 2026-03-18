Lara Guerra 18 MAR 2026 - 19:37h.

Risto Mejide habla abiertamente sobre su fe en 'Todo es mentira'

Risto Mejide, incrédulo ante la explicación de Yolanda Díaz sobre su asistencia a los Óscar: "¿Pero qué dice?"

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Con motivo de la entrevista de Ana Milán a Rosalía, en la que la artista se mostró sincera al hablar sobre sus creencias personales, Risto Mejide no ha dudado en pronunciarse abiertamente sobre las suyas. Las respuestas de la cantante han generado un interés al adentrarse de lleno en su visión espiritual, por lo que el presentador no ha dudado en trasladar ese debate hasta la mesa de 'Todo es mentira' donde además de él, el resto de colaboradores se han pronunciado sobre el impacto de la fe y como lo vive cada uno de ellos

Risto Mejide asegura que es muy interesante el concepto de la fe porque "creo que en estos últimos años se viene desarrollando otro tipo de fe. No me atrevo a calificarlo, pero...", a lo que Ana Iris Simón, colaboradora del programa recuerda cómo hemos podido ver a Illa sobre su fe y se "habla de un nuevo giro católico".

En la línea de este tema, Risto no duda en preguntar a la escritora si cree en Dios y se posiciona sobre sus creencias. Iris asegura que ella si cree en Dios y que al igual que Rosalía también reza más que "ir al psicólogo". Chicote confiesa que respeta a los católicos pero no cree porque "la fe es un acto que se tiene o no se tiene. Yo soy ateo".

Risto Mejide: "Por aquí ha pasado gente muy buena de corazón"

El presentador confiesa que a él le "cuesta..me debo estar haciendo mayor. No creo en Dios, pero creo en el alma de las personas; que hay algo. Yo no necesito evidencias pero hay almas buenas, por aquí ha pasado gente muy buena de corazón. A mi Sor Lucía me hace creer en el ser humano. Aunque sea una monja católica yo no creo en sus preceptos porque también he tenido esa educación católica pero si creo en esas almas buenas", asegura. Por último, Mejide también explica que al igual que hay gente muy buena, hay "gente mala y oscura"; a lo que Chicote añade que "eso es al margen de la fe o de la religión".