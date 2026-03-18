Lara Guerra 18 MAR 2026 - 17:26h.

José Luis Martin, presidente de MLC Energía: "Los precios estarán entre 10 y 12 céntimos más caro"

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José Luis Martin, presidente de MLC Energía y dueño de 90 gasolineras en España, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para detallar cómo fijan los precios las petroleras y señalar a todas ellas que aprovechan los conflictos bélicos como la actual guerra de Estados Unidos e Irán para encarecer el precio de los combustibles.

En primer lugar, Martín se pone del lado del cliente y asegura que se debería topar un precio máximo en la venta de gasolina: "Los beneficios super extraordinarios de las petroleras son vergonzosos porque son a costa de la sangría de los ciudadanos. Tengo dos malas noticias, una que se ha atacado el mayor yacimiento del mundo, por lo que acaba de subir el petróleo unos 9 céntimos para mañana. El Mercado Europeo cerrará eso para mañana, así que estarán entre 10 y 12 céntimos más caro".

Asimismo, señala directamente a la especulación de las petroleras: "Las petroleras aprovecharán para poner los precios que les parezca, y luego dirán que no tienen producto y que es todo nuevo. Es todo mentira. Además, recuerda datos que dio en la otra entrevista que concedió a 'TEM': "Me he informado y la estrategia de España también tienen en crudo". Sobre el precio de la gasolina en países como Alemania tienen el gasóleo a 1,85; y en el caso de España tiene un alza mayor: "Siempre había diferencia de 20 o 30 céntimos; eso ha desaparecido por la especulación de las petroleras. Nosotros nos comparamos con estaciones de servicio independiente."

El presidente de MLC Energía: "Todos los ciudadanos sois culpables de engordar la vaca"

En mitad de la entrevista, Risto Mejide señala una información del diario Expansión que dice que en España, del lunes al martes, el número de gasolineras que superan los 2 euros por litro del Diesel pasaban de 137 a 226. Ante esto, Martín comenta que lleva todo el día "visitando clientes y veo precios de algunas gasolineras independientes que son de fondos de inversión y tienen un beneficio pequeñísimo. Prefiero que tengan esos precios bajos que unos altos y abusivos".

Por otro lado, el presidente asegura que "en cuestión de días, los empresarios o gasolineros, como no aplicamos la subida inmediatamente sino que aguantamos al el stock, pues mañana muy poca gente en estaciones de servicio independientes va a ver esa subida reflejada. Realmente, conforme se vaya gastando el stock se irá aplicando".

En este momento, entre risas, Risto Mejide le pregunta si es verdad que suben los precios cuando se acerca el fin de semana y vacaciones; algo que Martín rotundamente califica de "mentira cochina". Por último, el presidente de la empresa de carburantes no solo señala a aquellas petroleras que encarecen los precios sino también a los clientes que eligen estas gasolineras: "Todos los ciudadanos sois culpables de engordar la vaca"