Lara Guerra 18 MAR 2026 - 16:33h.

Ángeles Espinosa, excorresponsal en Irán que entrevistó a Ali Lariyani, precisa las claves que le hacían como una de las figuras más relevantes

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Ángeles Espinosa comparece en el directo de 'Todo es mentira' para dar todos los detalles de su entrevista realizada en 2007 a Ali Lariyani en el que se reclamaba que Estados Unidos dejara atrás el unilateralismo para poder avanzar sobre la cuestión nuclear.

En primer lugar, Espinosa asegura que "la familia Lariyani es muy interesante porque son lo más parecido a la aristocracia iraní. En algún momento algún corresponsal, seguramente anglosajón, que son muy agudos para poner etiquetas, hablo de que eran los Kennedy de Irán, dejando de lado la parte glamour. Recibieron todos ellos una educación exquisita, tanto con carreras técnicas como religiosas, y todos ellos con puestos muy importantes en el escalafón de al República Islámica. Uno de sus hermanos ha sido durante muchos años el jefe del poder judicial; que es una de las ramas más ultraconservadoras del régimen y responsable de mandar a la cárcel a muchos iraníes.

Asimismo, explica que "es una familia muy influyente, y todos ellos se han casado con hijas de grandes puestos, con lo cual pertenecen a esa cúpula de élite gobernante donde no solo tienen poder porque el cargo público, sino porque tienen conexiones entre ellos".

Ángeles Espinosa: "Conocía muy bien la filosofía occidental, no tanto por admiración, sino para combatirla mejor"

Por otro lado, Risto Mejide le pregunta cómo se ha pasado de ser posible candidato a esa transición a ser enemigo y ser asesinado de la noche a la mañana. Ante esto, la excorresponsal de Irán asegura que eso fue una filtración de los medios estadounidenses que siempre tienen "acceso a fuentes que no tenemos". Confiesa que a veces es filtrada y otras interesada, sin embargo, explica que "si Estados Unidos considero que podría ser un interlocutor por su trayectoria previa; ha tenido mucha relación sobre todo con los europeos en la organización del programa nuclear

Por último, la periodista detalla los motivos por los que Estados Unidos calificaba de figura relevante a Ali: "Tiene experiencia negociando con gobiernos occidentales sobre las plantas nucleares. Empezó cómo matemático, terminó estudiando filosofía y escribió un libro sobre Kant; con lo cual conoce muy bien la filosofía occidental. La ha estudiado no se si por tanto admiración sino por saber como combatirla mejor. Él junto a Jerez-Solana sentaron las bases. Es posible que por estos motivos Estados Unidos lo considerara".