El testimonio de la corresponsal en Cuba lleva a Risto Mejide a asegurar que "eso es un país sin libertad"

La persona detrás del mensaje a Risto Mejide que alaba su camisa "estilo comandante revolucionario cubano": "¿Quien va a ser?"

Compartir







Camila Acosta, corresponsal de 'ABC' en Cuba, interviene en 'Todo es mentira' para opinar sobre las advertencias de Donald Trump sobre la conquista del país. Además, habla de la terrible situación que viven los cubanos día a día y de la represión que ha sufrido y sufre a día de hoy por ejercer su trabajo como periodista.

Las consecuencias de ejercer su trabajo como periodista

La periodista ha sido detenida y encarcelada por querer informar al mundo sobre la situación en Cuba. Un ejemplo de ello fue en 2021 durante "uno de los momentos más críticos" con las protestas masivas en el país: "Me detuvieron, me hicieron un registro en la casa, me acusaron de desorden público simplemente por reportar la protestas y después me tuvieron 10 meses en reclusión domiciliaria".

Pero esto no es todo, asegura: "A cada rato me detienen en la calle". Tanto es así que hace dos días confiesa que tuvo vigilancia en su casa: "Ponen la patrulla en la esquina de mi casa que me impiden salir a la calle simplemente para que no reporte la realidad que sucede en Cuba porque quieren evitar que salga la información al mundo de lo que verdaderamente está sucediendo dentro de la isla".

¿Teme por su seguridad la corresponsal?

Esa es la pregunta que le hace Risto Mejide a Camila Acosta por realizar entrevistas como estas denunciando situación en Cuba. "Por supuesto. Ahora mismo puedo salir a la calle y 'tener un accidente' en la esquina de la casa y no pasa nada porque todas las Instituciones son de ellos", contesta.

De hecho, confiesa que tienen "miedo de caer en un hospital": "Se ha dado casos de que han entrado por una simple enfermedad y no han salido vivas. O han inoculado enfermedades sin cura en las prisiones o en los hospitales".

Pero por esta misma razón, la única forma de respaldarse que tienen es denunciarlo: "Si no hablamos, va a seguir la situación como está dentro de Cuba. No podemos seguir siendo cómplices por su silencio".

El apoyo de Risto Mejide a la corresponsal

Al despedirse, el presentador agradece su intervención porque se está "jugando el tipo" y anima a todos los cubanos. "Esperamos que esta situación se revierta y estéis libres pronto para poder expresaros, para poder hacer periodismo, para poder vivir, etc. Un abrazo muy fuerte", concluye.