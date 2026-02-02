El presentador recibe un mensaje que alaba su vestimenta y desvela el nombre del autor tras la publicidad

Risto Mejide condena la actuación de la concejala del PP que insultó a Pedro Sánchez: "Estaba fuera de lugar"

El presentador Risto Mejide interrumpe el programa de 'Todo es mentira' para leer el mensaje que le acaba de llegar a su teléfono: "Me dicen que esta camisa estilo comandante revolucionario cubano me rejuvenece". Sin embargo, no es hasta después de la pausa publicitaria que desvela el nombre del autor de dicho mensaje.

El autor del mensaje sobre la camisa de Risto Mejide

Antes de comentar la polémica de Irene Montero, quien ha animado a las personas migrantes y racializadas a votar a Podemos para barrer España de fachas y racistas, Risto Mejide procede a cumplir su promesa y desvelar el nombre de la persona que le ha mandado dicho mensaje.

Bueno, realmente lo hace su compañero Fabián Pérez, quien además añade que el mensaje también incluye: "Te queda muy bien". Esta persona es "mamá", confiesa el periodista. "¿Quién va a ser? ¿Alguien que piensa que algo me sienta bien quién va a ser?", pregunta el presentador.