Risto Mejide condena la actuación de la concejala del PP que insultó a Pedro Sánchez: "Estaba fuera de lugar"

Madrid, 02 FEB 2026 - 16:57h.

Una concejala del PP insultó a Pedro Sánchez llamándole "hijo de p*ta" en un mitin en Teruel: Esta es la opinión de Risto Mejide

Una mujer ha sido expulsada el pasado domingo, 1 de febrero, de un mitin del PSOE en Teruel después de calificar a gritos a Pedro Sánchez como "hijo de p*ta". Las filas socialistas señalan a Belén Navarro, concejala del Partido Popular de Vallanca que es una localidad de la comarca del Rincón de Ademuz.

Risto Mejide opina sobre el modo en el que actuó esta espontánea en 'Todo es mentira', una opinión que choca con la de José Manuel García Margallo.

La reflexión de Risto Mejide sobre la espontánea

A pesar de que "este señor es especialista también en ese tipo de situaciones", no descarta que "pueden aprovecharlas. Está muy bien, además". Sin embargo, que lo haga no justifica que esté bien que se den este tipo de situaciones: "Desde luego estaba fuera de lugar el insulto de la concejala y eso hay que decirlo. Da igual a quién se esté insultando y da igual si se tiene o no se tiene razón en la crítica, porque la crítica está siempre admitida. Lo que no está admitido, y no se tiene que admitir jamás, es el insulto".

Margallo defiende que la espontánea haya pedido perdón, pero Risto Mejide insiste

Según señala José Manuel García-Margallo, en el Partido Popular son "menos cuadriculados que en otros partidos" por lo que "hay gente espontánea". Y, aunque no le "convence demasiado", lo cierto es que se agarra a "lo que dicen los clásicos" después de que haya pedido perdón: "Un punto de contrición da al alma la salvación". "Por tanto, fin de la cita", añade.

El colaborador asegura que condena esta actitud "absolutamente", pero insiste: "No es demasiado extraño en el clima que estamos viviendo. Y ya que se ha puesto de moda el ministro de Transportes, no hay más que ver alguno de sus tuit para ver la elegancia versallesca con la que se pronuncia".

A Feijóo, minutos antes al terminar la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso, le preguntaban los periodistas por qué se había resistido a decir verbalmente que condenaba los insultos producidos 24 horas antes. Sin embargo, su respuesta ahora ha sido: "Por supuesto".

Margallo considera que "no conviene exagerar" si se pidiese su dimisión dado que ha pedido perdón públicamente, aunque sea de manera generalizada y no específicamente a Pedro Sánchez: "La confesión pública tiene más mérito que la confesión" . Sin embargo, a Risto Mejide no logra convencerle: "Yo hubiera preferido que hubiera mencionado al Presidente, si es que no pasa nada por disculparse bien".

"Es que queréis estirar con las cosas que están pasando en España. Que en un meeting una concejala de un pueblo de Valencia tenga una expresión desafortunada y que luego pida disculpas bueno, pues...", trata de justificar el colaborador.

Un adjetivo que llama la atención de Risto Mejide, por lo que le pregunta: "¿Lo que hizo Isabel Díaz Ayuso de hablar de la fruta en el Congreso de los Diputados también fue desafortunada?". "Es mucho más elegante como metáfora. Lo de me gusta la fruta, me gusta más que la otra expresión", responde él. "La única diferencia es que en este caso se escuchó perfectamente, ¿no?", contesta el presentador.