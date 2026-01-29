El mensaje de Risto Mejide durante el funeral de Estado tras el accidente de Adamuz

Espido Freire sobre el funeral de estado de las víctimas de Adamuz

'Todo es mentira' abordó el funeral de Estado celebrado tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz, que dejó decenas de fallecidos y heridos, con un mensaje claro por parte de Risto Mejide, que quiso rebajar el tono político y centrar la atención en el respeto y el acompañamiento a las familias.

Durante la emisión, el presentador subrayó que, más allá de los enfrentamientos y rifirrafes políticos, el momento debía estar marcado por el respeto a las víctimas y a sus seres queridos, independientemente del color político de cada uno. Risto destacó especialmente el dolor de las familias que han perdido a un familiar y de los supervivientes que también sufrieron el accidente.

"No de todo se puede hacer política"

En el debate, la escritora Espido Freire también intervino para poner el foco en el proceso de duelo, señalando que este tipo de ceremonias pueden ser un primer paso para que las familias comiencen a despedirse según sus creencias, su fe o simplemente desde el respeto y la unión: "No de todo se puede hacer política", afirmaba la escritora.

Espido recordó además que muchas personas se encuentran todavía en fases de rabia y negación, y advirtió del peligro de convertir el dolor en un arma política. En ese sentido, recalcó que no todo debe utilizarse como argumento político y que las palabras pueden herir profundamente, dejando huellas difíciles de borrar.

Finalmente, Risto ha mandado un mensaje de cariño: "Nuestra pequeña contribución es estar allí con las familias y les mandamos todo nuestros abrazos y nuestro apoyo", admitía el presentador del programa después de conectar con la reportera de 'Todo es mentira' desplazada a Huelva para cubrir el funeral de estado.