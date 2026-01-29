La política del PSOE no se moja sobre la supuesta "renovación integral" de la vía

Susana Díaz opina sobre Ana María González, alcaldesa condenada por conducir ebria y sustituta de Ábalos: "Lo tenemos todos en casa"

La senadora del PSOE, Susana Díaz, ha conectado con 'Todo es mentira' para hablar con Risto Mejide y el resto de colaboradores sobre la comparecencia del Ministro de transportes, Óscar Puente, en el Senado tras la tragedia ferroviaria que se vivió en Adamuz y que ha dejado 45 víctimas mortales.

"A mi lo que me ha parecido ha sido la puesta en escena de esta mañana. En la cámara alta del Senado, empecemos los senadores como si fuéramos unos hooligans, a chillar a mi me parece impropio", reconocía la andaluza recriminando esta actitud en una comparecencia que, supuestamente, busca respuestas para las familias víctimas de este accidente por parte de Óscar Puente.

Además, la política ha admitido que ella se imaginaba que esta comparecencia iba a ser "leña al mono", pero creía que todos los senadores iban a guardar un poco las formas. No ha sido lo único que le ha sorprendido, pues Susana Díaz ha contado que la carta del Presidente del Senado amenazando a Pedro Sánchez con consecuencias legales si no acude también a responder las preguntas no era "su estilo" y que cree que "le han forzado" a hacerlo.

"Nadie se está escondiendo"

"Con sus luces y sus sombras se está dando información desde el minuto uno", afirmaba ella defendiendo a su compañero de partido. Para la andaluza cree que al hablar tanto, es normal equivocarse en algunas cuestiones, refiriéndose a las contradicciones de Óscar Puente: "Nadie se esconde. La comunicación me está sorprendiendo a favor", decía.

Díaz no se moja

Susana Díaz ha evitado posicionarse en cuanto a las cuestiones de la "renovación integral" de la vía afectada por el accidente: "Para mi ha sido una posición comedida la que está manteniendo el ministro. Es lo que tiene que hacer el Gobierno de España con 45 víctimas", explicaba ella evitando responder a la pregunta del presentador de 'Todo es mentira' sobre si para ella es una renovación integral o no, alegando que no es una "experta ferroviaria".