La senadora del PSOE opina sobre la sustituta de Ábalos después de que éste hiciese entrega de su acta como diputado

Después de que el equipo de 'Todo es mentira' le rindiese su más sincero homenaje al excolaborador por haber entregado su acta como diputado, los colaboradores pasan a comentar otro tema relacionado.

Y es que, ya saben lo que dicen, "las gallinas que entran por las que salen", señala Risto Mejide. En este caso, José Luis Ábalos se va y entra en su lugar a ocupar su escaño una persona que también pertenece al Partido Socialista: "Ojo, porque la sustituta promete".

Ella es Ana María González, alcaldesa del municipio valenciano Llaurí que fue condenada en 2021 por conducir bajo los efectos del alcohol. Sobre el tema le preguntan su opinión a Susana Díaz, presente en la mesa.

Esta es la opinión de Susana Díaz

Cuando Risto Mejide le pide su opinión, Susana Díaz responde: "En el Senado también tenemos a un senador del PP condenado". Es en este momento cuando el presentador le corta recriminándole: "Venga, el 'Y tú más".

Razón por la cual puntualiza: "Me parece mal que la gente que tenga una condena pueda estar en la Cámara Alta, pero que desgraciadamente lo tenemos todos en todas las casas". "¿Y eso lo hace bueno?", se pregunta Risto Mejide. "No, en absoluto, yo no he dicho eso. He dicho que no inhabilita para estar en las Cámaras como se está produciendo y tengo la misma opinión en mi casa, que en la casa de enfrente".