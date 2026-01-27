Lara Guerra 27 ENE 2026 - 17:31h.

Jesús Contreras, ingeniero de caminos, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para alertar sobre las obras hidráulicas y las presas

Risto Mejide, después de que la Audiencia Nacional abra diligencias previas contra Óscar Puente: "No quiero que dimita"

Compartir







Jesús Contreras, ingeniero de caminos, comparece en el directo de 'Todo es mentira' tras las nuevas declaraciones de Óscar Puente, ministro de Transportes, al hablar de la renovación integral de la vía.

Tras la declaración de Óscar Puente sobre la renovación integral de la vía: "No lo digo yo. Lo digo el portal de contratación de ADIF. Vayan al portal y miren"; Jesús Contreras aporta todos los detalles sobre ello. En primer lugar, el entrevistado explica que "existe la posibilidad de que figure una cosa y luego se haga otra a la hora de hacer la renovación porque hay modificaciones. De hecho, en la carátula de este proyecto pone renovación integral y solo queda limitada a cambios y poco más".

Por otro lado, momentos previos a esta entrevista Risto Mejide aportaba un mensaje de un espectador que hablaba sobre los desperfectos de las carreteras. Ante esto, Contreras destaca que "he oído a un espectador decir lo de las carreteras, pero ojo con las obras hidráulicas y las presas, que tienen una situación muy peligrosa".

Jesús Contreras, sobre la peligrosa situación de las presas españolas: "Lo denunciamos hace tiempo"

Ante esto, Risto Mejide no duda en confesar que "nos ha dejado con un miedo en el cuerpo" y pide al ingeniero que especifique sobre ello: "En la Asociación hemos hecho ya unos cuántos debates y lo que pasó en la DANA hace un año hubo 200 metros, pero hubo una presa que se pudo haber llevado a miles de personas. Con cuatro faltas de mantenimiento y sabiéndolo desde hace años, sin tomar medidas".

Además, asegura que "el 60% de las presas españolas necesitan una actuación de mantenimiento urgente las presas de titularidad estatal...es una barbaridad. Y no lo decimos nosotros, que lo denunciamos desde hace tiempo, son los papeles del propio ministerio los que dicen por ejemplo que 'el 50% de los desagües están inoperativos. Estamos hablando de unas inversiones de ferrocarril, pero esto es un tema muy peligroso. El presupuesto en mantenimiento de 500 millones solamente 16 se han dedicado al mantenimiento de las presas. Es increíble. Son 375 presas estatales".