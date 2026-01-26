Risto Mejide se despide de parte del programa de Susi Seoane, paciente de ELA que intervino en el programa para denunciar la infrafinanciación

Alrededor de las 18:00 horas del 26 de enero de 2026, en 'Todo es mentira' reciben una noticia que lleva a Risto Mejide a "hacer un pequeño paréntesis", dejando a un lado la actualidad política.

"Sabéis el compromiso que ha tenido siempre este programa con los enfermos de ELA, con la ley desarrollada recientemente, aprobada y, por cierto, infradotada financieramente todavía", adelanta Risto Mejide.

Y es que, "hoy es un día triste para nosotros, para los que formamos parte de este equipo", señala: "Tenemos que lamentar el fallecimiento de Susi Seoane de la asociación con ELA, AGAELA".

"Nos acaban de informar que ella, que intervino en este programa el pasado 27 de mayo, acaba de fallecer. Que descanse en paz y le enviamos nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos y recordamos la importancia de esa ley", concluye.