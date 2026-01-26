Risto Mejide quiere llegar "hasta el final de la artesanía dialéctica del ministro" y trae junto a Javier Chicote unas definiciones que le desmienten

Risto Mejide arranca la semana en 'Todo es mentira' con un par de definiciones "para que las tengamos en la retaguardia" recogidas de la Real Academia Española. La primera de ellas es renovar: "significa hacer algo de nuevo, restablecer, reemplazar una cosa vieja por otra nueva". También menciona revisar: "significa ver con atención, someter algo a un nuevo examen para corregirlo o actualizarlo".

"Esa es la diferencia según la RAE, la misma RAE que utilizamos todos. Guardad eso en la mente porque ya sabéis que 'el tren vive el mejor momento de su historia', según Óscar Puente y, sin embargo, por si acaso que los de alta velocidad mejor vayan despacito, ¿verdad?", puntualiza el presentador. Y es que, Óscar Puente ha tomado la determinación de limitar a 80 km/h un tramo de la línea Madrid-Barcelona por una fisura.

A estas definiciones, Javier Chicote añade una distinta a las mencionadas: integral. Y es que el periodista siente que está conectado con el equipo de guion del programa porque él también se la había traído preparada. "Comprende todos los elementos o aspectos de algo", informa.

"Si la reforma ha sido integral yo entiendo que quitas unas vías y pones otras. Si hay vías que no se quitan, lo de llamarla integral, yo creo que, como mínimo, no está bien denominado", señala el jefe de investigación de 'ABC'. Eso no quita que la rotura se haya producido en la vía puesta en el 2024. Sin embargo, ha sucedido después de la soldadura con la de 1989: "Yo entiendo que eso es algo que deberíamos que deberíamos haber sabido".

Tanto Risto Mejide como Javier Chicote traen estas definiciones a 'Todo es mentira' porque son palabras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha empleado para explicar las posibles causas de la tragedia de Adamuz. "Lleva días haciendo un alarde de uno de los principales talentos como políticos: jugar con las palabras. Está jugando con las palabras con algo tan importante como el último accidente ferroviario, el más importante de la historia del AVE, con 45 fallecidos", señala Risto Mejide.

Las veces que Óscar Puente ha "jugado con las palabras" en sus explicaciones

Una de las veces en las que el ministro de Transportes "jugó" con las palabras fue en su entrevista en 'Todo es mentira' donde tuvo un encontronazo con Risto Mejide. Momento en el que "mezcló lo que era el mantenimiento con el control de las infraestructuras haciendo un alarde de equilibrio semántico", señala el presentador.

"No es una cuestión de mantenimiento", repitió en varias ocasiones durante la entrevista. También aseguró, en otra ocasión, que la vía "es una vía completamente renovada". "No estamos hablando de un material rodante viejo, no estamos hablando de una vía vieja, no renovada. Estamos hablando de materiales prácticamente nuevos, al menos supuestamente perfecto estado. Es muy extraño", añadió.

Tanto es así que "ha calificado como bulo la portada de 'El Mundo' en la que afirman que parte del carril había sido fabricado en 1989 y no había sido renovado": "El ministro lo niega, dice que el carril roto en el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo e instalado a mediados del 2025. Eso sí, él mismo confirma por las fotos que él muestra que había materiales de años distintos en ese tramo", señala Laila Jiménez.

Y, aunque Risto Mejide afirma que en el programa les "suele resbalar bastante la incoherencia de los políticos", este caso es diferente puesto que estamos hablando de "un ministro que se ha pasado toda la semana dando 16 entrevistas, como él mismo ha recordado hoy, y dos comparecencias públicas diciéndonos a todos que fuéramos rigurosos, que no esparciéramos bulos, que fuéramos precisos con la información que trasladamos, y el primero que no ha sido preciso es él".

El presentador pretende "llegar hasta el final de esta artesanía dialéctica del ministro que llega hasta tal punto que, para informar a la población, usa palabras en un sentido contrario al que entendemos todos".