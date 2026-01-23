Tras la publicación del informe preliminar, Óscar Puente concede una rueda de prensa cuyas declaraciones son analizadas por Cristina Cifuentes

Cayetano Martínez de Irujo reprocha a Óscar Puente su política comunicativa tras los accidentes ferroviarios: "No puede dar imagen de tuitero macarra"

Media hora más tarde de la hora pactada para la rueda de prensa, Óscar Puente se sienta junto al presidente de Adif para dar explicaciones sobre el informe preliminar que señala la hipótesis más probable de la tragedia ferroviaria de Adamuz: una rotura de la vía precedente al paso del tren Iryo por esa zona.

Unas primeras declaraciones analizadas por Cristina Cifuentes en 'Todo es mentira', quien ha analizado la rápida reacción del ministro de Transportes a dicho informe: ¿Está tratando de dominar la batalla por el relato?

El análisis de Cristina Cifuentes sobre la rueda de prensa de Óscar Puente

La opinión de la expresidenta de la Comunidad de Madrid es clara: "Desde el primer momento". Además, Cristina Cifuentes señala que "hay que reconocer que en esa tarea, este Gobierno se desempeña muy bien".

"Normalmente esos relatos, muchas veces, los ganan a base de repetir una mentira 20 veces. También creo que es un poco minusvalorar el criterio y la capacidad crítica y analítica que tenemos los españoles, pero indudablemente esto ellos lo hacen bien", insiste la colaboradora.

Sin embargo, se niega a "criticar nunca jamás que un responsable político salga a dar explicaciones": "En la vida". Pero esto no quita que "las explicaciones tienen que ser entendibles por todos, plausibles y, sobre todo, que no sean contradictorias".

Y es que "ver al ministro sacar pecho por la rapidez del informe" para Cristina Cifuentes "es su obligación": "¿Vamos a estar esperando nueve meses a que salga un informe que, por lo que estamos viendo, hay bastante unanimidad técnica sobre que el origen de todo esto es la rotura de la vía?".

Por último, señala: "Por supuesto que lo importante es la eficacia de la inversión, no sacar tanto pecho por la cuantía y que no lo saque en cualquier caso porque, cuando hablamos de la inversión, en España estamos invirtiendo la mitad de la Unión Europea, según datos de la propia Comisión Europea".