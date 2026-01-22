Tesh Sidi sobre las imágenes de Juanma Moreno y María Jesús Montero con los Reyes

La polémica imagen protagonizada por Juanma Moreno y María Jesús Montero durante una rueda de prensa con los Reyes ha centrado parte del análisis en 'Todo es mentira'. En el programa se emitieron unas imágenes en las que ambos dirigentes aparecen avanzando progresivamente hasta situarse en una posición destacada junto a la reina, un movimiento que no pasó desapercibido para los colaboradores.

Durante el debate, el programa contextualizó la escena en un momento marcado por una tragedia reciente y por la cercanía de las elecciones autonómicas en Andalucía, lo que, según se apuntó en plató, añade una lectura política inevitable al gesto: “A pesar de la tragedia, los políticos siguen siendo políticos”, señalaba Risto Mejide al inicio del análisis.

"La parte de atrás de la política"

Las imágenes reflejan cómo ambos dirigentes van “escalando posiciones” hasta colocarse junto a la Reina, incluso desplazando levemente a otras personas presentes. Un gesto que desde el programa se calificó de llamativo y difícil de justificar en un acto de carácter institucional.

Tesh Sidi, diputada y colaboradora del programa, fue clara en su valoración. A su juicio, la escena “refleja el afán de protagonismo” que existe en la política actual. Sidi subrayó que este tipo de imágenes son especialmente reveladoras porque muestran “la parte de atrás de la política”, aquella que no se cuida cuando se piensa únicamente en la foto fija y se olvida que hay un vídeo grabando cada movimiento.

Según explicó el presentador, tanto Juanma Moreno como María Jesús Montero parecían más preocupados por aparecer en la imagen que por el contexto del acto, lo que genera una percepción extraña y poco adecuada. “Aquí hay una foto y están pensando solo en esa foto”, señaló Risto, destacando que quien no aparece en ella “parece que no existe”.