Tras dos horas y media de rueda de prensa en la que el ministro de transporte, Óscar Puente, respondió a todas las preguntas de los medios en el día de ayer, hoy ha conectado en directo en 'Todo es mentira'. Durante su entrevista, el presentador del programa, Risto Mejide, le ha agradecido que "de la cara" en los momentos más críticos. Tras esto, ha comenzado a preguntarle al ministro para esclarecer todos los hechos que hemos estado viviendo en la última semana.

Óscar Puente ha reconocido que no es comparable el accidente ferroviario de Cartagena: "El ferrocarril es un sistema vulnerable al agentes externos", explicaba. De igual manera ha dicho que el caso de Rodalies ha estado influenciado por un agente externo, como el muro que se cae a causa del temporal.

"Yo no siento las presiones. La única presión que siento son las 45 muertes", afirmaba. Risto Mejide le ha preguntado también sobre el aumento de usuarios, pero la inversión por usuario ha disminuido, a lo que ha el ministro ha explicado que, con el mismo número de trenes hay más movimiento de viajeros: "Se invierte más en mantenimiento, sin ninguna duda", afirmaba.

¿Cuál es la causa del accidente?

"Está claro que todos los expertos indican que es la vía o es el tren", decía Risto. Por su parte, Puente ha reconocido que él no ha descartado la infraestructura, pero que no tiene que ver el mantenimiento: "Las dos opciones son esas. La vía puede haber fallado, no por falta de mantenimiento. Se está poniendo el acento si se ha hecho bien la instalación o si ha fallado el mantenimiento", respondía él.

Esta cuestión ha hecho que Risto Mejide se haya enfadado, y Óscar Puente ha continuado: "Hay inspecciones oculares para saber si la infraestructura está en condiciones", explicando los tipos de mediciones que se hacen a la hora de revisar la seguridad de la vía, explicando que estas medidas no habían alertado de un fallo en ese punto.

Nuevos datos: marcas en los bogies de otros trenes

El ministro ha contado que en la última inspección fue en enero y no se encontró ningún fallo y que, además, se están analizando las mediciones de los trenes que discurrieron por la vía en los días anteriores para determinar si había alguna anomalía, apelando a esperar a la investigación para sacar una conclusión clara.

Por su parte, Risto ha continuado preguntándole sobre las posibilidades que hay como causa del accidente de Adamuz. "Se han detectado marcas en los bogies en el tren accidentado y también en otros trenes que pasaron por ese punto antes del accidente", contaba. Pero también alertó que estas marcas no tienen que estar relacionadas con el accidente de manera fehaciente.

Huelga de maquinistas en Cataluña

El ministro ha hablado también sobre la situación de huelga de los maquinistas de Rodalies en Cataluña: "Han reaccionado ante la muerte de dos compañeros de una manera entendible", afirmaba. Óscar Puente ha pedido poner "las cosas en contexto" y ha achacado este panorama a una respuesta "emocional" de este colectivo: "Estamos aplicando los protocolos. Estamos viviendo un momento de cierta psicosis y tenemos que poner calma", reconocía.

Ante los cambios de velocidad de la línea Madrid-Barcelona: "Los cambios no transmiten tranquilidad a la ciudadanía. Con las 21 alarmas que nos han presentado unos maquinistas, activamos el protocolo y se establece una bajada de velocidad. Con lo que nos dicen la maquina oscultadora volvemos a subirla", contaba. Finalmente, ha explicado que el Ministerio ha firmado ya una garantía a los maquinistas.