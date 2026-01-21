Tras escuchar la llamada de la interventora del Alvia con Atocha, Risto Mejide confiesa quedarse "congelado" y no le convence la explicación a la actitud del mando de un ingeniero industrial

Risto Mejide insiste en la necesidad de invertir correctamente los impuestos tras los accidentes ferroviarios: "Vamos a exigir responsabilidades"

Compartir







El equipo de 'Todo es mentira' reproduce la llamada entre la interventora del Alvia accidentado y el puesto de mando de Atocha en el que se puede escuchar cómo, con voz entrecortada por el nerviosismo del momento, le comenta que tiene sangre en la cabeza y no sabe si será capaz de alcanzar al maquinista puesto que se encuentra herida. Una información que desde Atocha ignoran, llegando a decir que ya se lo había dicho. Una conversación que ha afectado a Risto Mejide: "¿Qué queréis que os diga? A mi me deja congelado". "Como a todos nosotros", añade Susana Díaz.

Sin embargo, el ingeniero industrial presente en la mesa del programa defiende la postura del trabajador de Atocha con una justificación que el presentador rechaza tajantemente y rebate en el programa.

Los argumentos que rebaten la defensa del ingeniero industrial

Juan Franco, ingeniero industrial, señala que "hay que entender una cosa" y esa es que "la imagen que tiene la persona que está donde ha pasado la incidencia no es para nada la que está en el centro del mando, para nada": "Lo único que ve el señor de las vías son líneas rojas y 'sé que ha pasado algo', pero ese 'ha pasado algo' puede haber sido un incidente menor".

Aunque Risto Mejide entiende que quiera "defender al puesto de mando" puesto que "seguro que hay gente maravillosa y súper competente", para el presentador "también tiene que haber un poco de humanidad" sobre todo "si alguien te está diciendo 'Tengo una brecha en la cabeza y tengo sangre en la cabeza'".

No obstante, no consigue convencer al ingeniero invitado al programa: "Apuesto a que esas personas, en ese momento, no tenían ni idea de la magnitud de lo que estaba ocurriendo". Algo que no considera incompatible, señala el presentador: "Tienes una persona con una brecha en la cabeza, aunque solo hubiera sido eso".

"Eso es otra cuestión. Lo que pasa que en ese momento, probablemente, esa persona lo que está tratando de captar información para tener un poco de idea de lo que ha ocurrido", defiende Juan Franco. Un argumento que rechaza por completo Risto Mejide: "Pues entonces que pregunte si hay algún otro herido. Esa sería la pregunta más lógica. Si tú quieres captar información, no preguntas por el material. A mí el tren que le den en ese momento".

Momento en el que el ingeniero industrial puntualiza que es importante "entender el lenguaje ferroviario" pues, probablemente, lo que el cuadro de mando estaba intentando saber es qué está sucediendo con el tren. "Da igual ahí, Juan. Entiendo tú punto, pero si son los que tienen que llamar a urgencias y son los que asisten al maquinista, no puede ser que pregunte por el material. Si te están diciendo que hay sangre, aunque sea en solo una cabeza, es que puede haber más", insiste el presentador.

"La jerga del lenguaje ferroviario es como la de los pilotos", persiste. Sin embargo, Risto Mejide responde tajante: "Pero material no son personas en esa jerga. Y él 'Ya me lo has dicho', tampoco es jerga ferroviaria".