La primavera de 2026 será más cálida de lo normal en España

La primavera de 2026 --es decir, los meses de marzo, abril y mayo-- probablemente sea más cálida de lo normal en España.

Cerramos un invierno mucho más lluvioso de lo normal, el más lluvioso en 47 años, aunque no ha batido récord.

Compartir







La primavera de 2026 --es decir, los meses de marzo, abril y mayo-- probablemente sea más cálida de lo normal en España. Así se ha expresado este jueves el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Rubén del Campo durante la presentación del balance climático del invierno del organismo estatal. "Siempre hay que hablar en términos de probabilidad, porque además son predicciones, estas de tres meses, que están sujetas a mucha incertidumbre, sobre todo la de la primavera", ha precisado el experto.

Cerramos un invierno mucho más lluvioso de lo normal, el más lluvioso en 47 años, aunque no ha batido récord. Ha sido el octavo más lluvioso y eso que ha llovido un 171% más y hemos sumado 17 borrascas de gran impacto.

Entre los días 5 y 20 de diciembre, en los primeros días de este episodio se llegó a una anomalía de una 5°C por encima de la temperatura media en esta época del año. Además, en febrero hubo otros episodios más intensos, aunque más cortos, entre el 9 y 13 de febrero se alcanzó una anomalía de unos 6°C por encima del promedio y otro entre el 15 y 19 de febrero, con unas temperaturas mínimas unos 5°C más altas de lo normal. Mientras que estos episodios se debieron sobre todo a temperaturas nocturnas altas, el último episodio cálido en este invierno ocurrió a partir del 20 de febrero hasta final de mes y fue debido a una subida abrupta de las temperaturas diurnas, con unas máximas de hasta unos 8 °C por encima de lo normal en torno al 23 de febrero.

En concreto, hay un 50% de probabilidad de que sea más cálido de lo normal en Canarias y suroeste peninsular, con un 20% de que sea más frío de lo normal en estas zonas. Además, hay un 60% de probabilidad de que sea más cálido de lo normal en el resto de la Península y un 70% en Baleares. En ambas zonas hay un 10% de probabilidad de que sea más frío de lo normal.

La última primavera más fría de lo normal fue la de 2018

"Si se cumple este pronóstico volvería a suceder algo parecido al invierno (que en España ya acumula nueve inviernos con temperaturas más altas de lo normal): la última primavera más fría de lo normal fue la de 2018. Esa fue la última estación en España más fría de lo normal", ha especificado Del Campo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

En cuanto a las precipitaciones, el portavoz de AEMET ha señalado que no hay una tendencia clara en la mayor parte del país, donde hay una probabilidad similar de que la primavera sea más lluviosa o más seca de lo normal. Sólo en zonas del suroeste peninsular y en Canarias hay una ligera mayor probabilidad de que el trimestre sea más seco de lo normal (40%) frente a que sea más lluvioso (25%).

Para Semana Santa, que este año se celebrará entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril, el experto ha puntualizado que este es "casi" el periodo del año donde "más difícil" es pronosticar el tiempo y que todavía "falta demasiado". "Ahora mismo es muy aventurado, es ciencia ficción, dar un pronóstico para Semana Santa", ha admitido.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Para el pronóstico de abril, mayo y junio, Del Campo ha hecho referencia a la predicción de Copernicus. De esta manera, ha apuntado a que hay entre un 40 y 50% de probabilidad de que el trimestre sea más cálido de lo normal en Canarias y suroeste de la Península. En buena parte del resto del territorio peninsular la probabilidad asciende al 50-60% excepto por las zonas costeras, donde sube al 60-70% y Baleares, donde es del 100%.

En cuanto a la lluvia, tampoco hay una tendencia clara, con "modelos de predicción que están muy dispersos". "Es igual de probable que sea un trimestre más lluvioso que más seco de lo normal en la mayor parte de España", ha concluido.