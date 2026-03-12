A tres días de la plantá de las fallas en Valencia, la policía local recorre los colegios.

En Valencia los niños pueden empezar a tirar petardos a partir de los 8 años

A tres días de la plantá de las fallas en Valencia, la policía local recorre los colegios para dar unas clases muy necesarias a los niños. Cómo tirar petardos de forma segura y sobre todo respetuosa.

Entre los 200 alumnos presentes hay algunos que tienen dudas resueltas rápidamente por la policia local de Valencia. Son ellos quienes enseñan a los más pequeños lo que se puede o no hacer.

Lo que deben saber los más pequeños

Por ejemplo, aprenden a no encenderlo nunca con mecheros porque se pierde el tiempo de seguridad. Hay que tirarlos en el suelo y no en la mano para luego tirarlos. De las tres a las cinco mejor no para dejar descansar. Si es petardo F1, a un metro de distancia, si es F2 a los 8 metros.

En Valencia los niños pueden empezar a tirar petardos a partir de los 8 años siempre bajo supervisión de un adulto y con su autorización

"A un valenciano decirle que no tiren petardos es complicado, así que al menos que lo hagan con seguridad y que no molesten", señala Vicente Miravet, Policía Local Valencia, convertido hoy en profesor.

Como dice Eduardo Pérez, Jefe de Estudios Trinitarias Valencia, destaca que hay que tener cuidado porque "estamos hablando de pólvora y fuego".