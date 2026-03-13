Horizonte Madrid, 13 MAR 2026 - 02:57h.

Ana Reyes, experta en IA, explica qué es la plataforma Hodio y revela qué puede saber de Iker Jiménez

Dejando a un lado el tema de la guerra, en 'Horizonte' reciben a una "eminencia" en el campo de la Inteligencia Artificial, Ana Reyes, para que profundice en el programa como experta la nueva plataforma de el Gobierno: Hodio.

"Más bien es una herramienta, un método o sistema que han creado para poder extraer datos de internet con algoritmos, después minarlos y sacar conclusiones", señala antes de explicar qué es exactamente minar.

Es en este momento cuando Iker Jiménez aprovecha para hacerle una pregunta: "¿Qué se puede saber sobre mí?". "Uy, mejor no preguntes", bromea entre risas Carmen Porter. Sin embargo, el presentador siente curiosidad: "¿Hasta qué punto este gran hermano puede saber sobre mí?".

La información que podría tener Hodio sobre Iker Jiménez

Según le informa la experta, "puede saber los perfiles que más hablan sobre ti, el sentimiento de lo que se dice de ti, si tu sentimiento sube o baja en función de cada programa en el que participas..." Este último llama especialmente la atención del presentador, por lo que Ana Reyes le explica: "El sentimiento es un algoritmo que es la segunda parte del proceso en el que se aplican algoritmos para minar los datos que ya se han extraído". Por lo tanto, "a ese algoritmo se le entrena para que pueda entender un tweet sobre ti y lo clasifique en positivo, negativo o neutro".

"Es casi como un Wall Street personal", señala Iker Jiménez. Y es que el presentador interpreta esto como "una popularidad al instante". "Lo bueno que tiene estas plataformas es que miden en tiempo real", añade la experta.

Por otra parte, también puede encontrar "las palabras clave que más se relacionan con tu nombre o los temas".

"Una herramienta así da muchísimo poder"

Eso es lo que opina Ana Reyes sobre Hodio. Por esta razón, "Hay que tener cuidado de quién y cuál es el objetivo final de esa herramienta", insiste. De hecho, en esta herramienta "también pueden entrar bots", por lo que "ellos tendrán que poner lo que consideran como perfiles que queremos frenar entrenando el algoritmo para que no extraiga sobre esos perfiles". "Es muy importante cómo se vaya a entrenar ese algoritmo y qué criterios se van a utilizar", concluye.