Horizonte Madrid, 13 MAR 2026 - 01:45h.

Iker Jiménez le pregunta su opinión a la experta para descubrir si la viralización de 'Horizonte' puede deberse a un fenómeno genuino

Iker Jiménez cuenta en 'Horizonte' una anécdota que le sucedió junto a Carmen Porter: "A los que odian les da mucha rabia"

Después de analizar la nueva plataforma del Gobierno, Hodio, la experta en Inteligencia Artificial Ana Reyes opina sobre la viralización diaria de ‘Horizonte’ cuando el presentador del programa, Iker Jiménez, le pregunta si se debe a un fenómeno genuino gracias a la gente que les sigue.

¿Por qué se viraliza 'Horizonte'?

Hablando de la viralización, Iker Jiménez asegura que siempre tuvieron "muy buen rollo" con los influencers porque creían que "era un mundo del que aprender" a diferencia de "muchos profesionales del ámbito de la televisión" que "el odio era impresionante porque eran como una competencia". "Nosotros nunca lo vimos así", puntualiza el presentador.

De hecho, considera que la viralización puede surgir a través "de una campaña que si tiene elementos sale" pero, "habitualmente lo genuino es lo que sale en sí". "¿Por qué 'Horizonte' se viraliza todos los días? Ya no puede hacer nada ni la cadena, ni nosotros, ni nuestra productora... Es la gente", señala.

Sin embargo, quiere comprobar de mano de la experta Ana Reyes si está en lo cierto afirmando que "si tu intentas preconfigurar un éxito, si no es auténtico no sale". La realidad es que "hay una ciencia de la viralidad del contenido" de un autor que es un científico el cual te enseña unos pasos llamados "steps", afirma la catedrática: "Se supone que si los sigues, por lo menos, vas a crear las condiciones para que quizás se viralice".

Tras mencionar algunos de ellos, Iker Jiménez se interesa por saber por qué la gente los va viralizando solos mientras que si lo hacen ellos mismos o en 'X' no se viraliza tanto. "Yo, a pesar de ser científica, siento que la viralidad es un tema muy difícil porque hay muchas variables y no lo puedes aislar. Puedes intentar hacerlo lo mejor que puedas con el humor, contar cosas interesantes o historias, pero es muy difícil garantizar que algo se va a hacer viral", explica.

No obstante, puntualiza: "De lo que sí estoy convencida es de que todas las personas que están y estáis aquí tenéis una influencia real y eso asusta".