El encontronazo entre Risto Mejide y Óscar Puente en 'Todo es mentira': "Le pido que se ahorre la condescendencia"
Risto Mejide reprocha la actitud de Óscar Puente en 'Todo es mentira'
El ministro de transportes anuncia que ya han firmado la garantía para los maquinistas de Rodalies y cuándo espera reestablecer el servicio
La tensión no ha faltado en la entrevista de Risto Mejide a Óscar Puente por los tres accidentes ferroviarios que se han vivido en los últimos días, causando decenas de heridos y fallecidos. Ambos han protagonizado un encontronazo al hablar de este tema cuando el presentador le ha preguntado por la huelga de maquinistas que hay en Cataluña.
"Vamos a entender la situación de los maquinistas. Ha habido dos compañeros fallecidos esta semana y la reacción es, en parte, emocional", empezaba el ministro, desvelando que están en conversación para terminar la huelga. Esta respuesta no ha gustado al presentador, que le ha recriminado su discurso: "Aquí le tengo que interrumpir", decía muy serio Risto.
"No voy a permitir que nos achaque a nosotros, los medios de comunicación, que estamos intentando trasladar algún tipo de inseguridad a la ciudadanía", se quejaba Risto Mejide. Además, él le ha pedido al ministro que se "ahorre la condescendencia" hacia los medios de comunicación.
"Yo creo que hablas tú más que yo"
"Mira Risto, te has dado por aludido. Yo no me estaba refiriendo a ningún medio concreto. Es bastante evidente que en estos días se han vertido bulos y se ha sembrando, innecesariamente, una sensación de seguridad que no es real", afirmaba Óscar Puente.
Asimismo, el ministro se ha quejado de no poder responder a las preguntas del programa de manera fácil: "Yo respondo a tus preguntas lo mejor que sé y lo mejor que puedo, pero no voy a entrar a ningún debate. Contestaré a las preguntas si me permites que te conteste. Yo creo que hablas tú más que yo", terminaba el ministro.