Cayetano Martínez de Irujo se sienta en 'la silla del pueblo' y da su tajante opinión sobre el Gobierno y Óscar Puente tras los accidentes ferroviarios

Se cumplen cinco días del trágico accidente ferroviario en Adamuz y Pablo González Batista pide a su colaborador, Cayetano Martínez de Irujo, que en 'Todo es mentira' la "percepción que tiene la ciudadanía sobre la política comunicativa del Gobierno".

Y es que, tras el suceso, el ministro ha dado más de 15 entrevistas en distintos medios de comunicación, además de dos ruedas de prensa en apenas 48 horas.

Su contundente opinión personal sobre Óscar Puente y el Gobierno

La opinión personal que Cayetano Martínez de Irujo tiene sobre el ministro de Transportes es tajante: "La vida le ha dado en esta ocasión una lección muy dura y muy triste". Y es que, según el colaborador, "un ministro no puede dar la imagen de ser un tuitero macarra, sino un gestor para lo que se le ha encomendado".

A Cayetano Martínez de Irujo le gustaría ver "si cambia esa percepción que tenemos la gente de fuera de un tuitero macarra a un buen gestor como ministro". Además, en este asunto de "extrema gravedad", el colaborador asegura que no sucederá lo mismo que con el apagón donde "al final nadie sabemos realmente por qué España se quedó sin luz durante muchísimas horas": "En este caso espero que se llegue hasta el final y que este señor empiece a gestionar".

El representante del pueblo en el programa no quiere escuchar lo que hacen "continuamente", es decir, "la frase de del Presidente del Gobierno de 'Sí, asumo todo, pero estoy orgulloso de la red de alta velocidad de España'": "Esa frase tan estúpida la sabemos todos, tenemos una gran red de alta velocidad. ¿De qué te sirve eso? ¿Quieres hacer el favor de dar la cara ya y de gestionar de una vez en vez de pasarle la bola al de enfrente, que lo hacen todos?".

"Eso me molesta como ciudadano enormemente y estamos hartos ya de esa retórica vacía. Que gestionen ya de una vez, que den la cara y que den soluciones. Lo que hay que saber es lo que hay que mejorar para que no pase este dramático suceso", concluye tajante Cayetano Martínez de Irujo.