Carlos Puigdemont culpa el accidente en Rodalies a la gestión ferroviaria española y Enric Juliana se muestra de acuerdo: Aquí el motivo

Cristina Cifuentes opina sobre las explicaciones de Óscar Puente del informe preliminar: "Tienen que ser entendibles y no contradictorias"

Compartir







En 'Todo es mentira' reciben a Enric Juliana para conocer de primera mano la opinión del director de 'La Vanguardia' tras el accidente ferroviario en Rodalies y si, tal y como asegura Puigdemont, cree que esta parte de cercanías gestionada por los catalanes funciona mejor que la otra gestionada por los españoles.

El motivo por el que Enric Juliana está de acuerdo con Puigdemont

El periodista está de acuerdo con esta afirmación, pero todo tiene una explicación: "Funciona mejor porque es más corta, es más fácil de gestionar". Es una parte que une Barcelona con el Vallès, con Sabadell y Terrassa, además de con ciudades desde el Baix de Regat hasta Manresa, señala. "Es más gestionable porque tiene una dimensión más pequeña", insiste.

Por otra parte, han "habido algunas veces problemas" en la red que gestiona Adif y Renfe que conecta Barcelona prácticamente con todo el territorio metropolitano catalán, apunta: "Es también más antigua en algunos aspectos" e, insiste, "tiene un déficit" reconocido "quizás tarde" por el ministro. "Hace tiempo que se tendría que haber invertido más", añade.

Además, Enric Juliana cree que "está en lo cierto" al decir que existe un problema en Cataluña pues "es un territorio muy poblado que ha ganado 2.000.000 de habitantes más" y, por tanto, "la operativa sobre el terreno es más dificultosa".

Por tanto, "para resolver a fondo quizás habría que paralizar los trenes durante un periodo de tiempo", puntualiza el periodista. Y, en cuanto a la transferencia a la Generalitat existe el problema de que "esto es una situación compleja pero, insisto, esto empezó hace 20 años".