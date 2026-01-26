El entrevistado reacciona a las declaraciones de Óscar Puente en las que señala a ArcelorMittal como posible responsable del accidente de Adamuz

En 'Todo es mentira' saludan a José Manuel Castro, secretario general de la sección sindical Intercentros de Comisiones Obreras en ArcelorMittal, para saber cómo les ha sentado que Óscar Puente haya afirmado que la rotura de la vía puede ser un defecto de fábrica.

Tras dar sus condolencias a los familiares y allegados a las víctimas de parte de ArcelorMittal, el entrevistado se pronuncia sobre el tema.

La reacción del secretario general de CCOO en ArcelorMittal a la señalización de Óscar Puente

Siendo directo, José Manuel Castro asegura: "Creo que por respeto se debiera ser más cuidadoso con determinadas declaraciones". De hecho, aprovecha la broma del programa sobre la frase 'Háztelo mirar' para señalar: "Creo que el ministro tendría que hacérselo mirar, evidentemente, porque estar hablando de una compañía que es puntera en la fabricación de, entre otros productos, carril que suministra a operadores ferroviarios de todo el mundo... Pues bueno, son unas declaraciones muy a la ligera".

El secretario general de CCOO de Arcelormittal entiende que "si se habla en esos términos es porque es una de las hipótesis de la investigación". Sin embargo, "hay muchas más" y "lo prudente, lo recomendable sería esperar a que esas investigaciones llevadas a cabo por técnicos altamente cualificados terminen y entonces, una vez que se conozca la conclusión definitiva, hablar de si ha sido un defecto de material o no", señala.

Además, esta forma de actuar en la que Óscar Puente "achaca este accidente a un defecto de material" le hace pensar que "es la única vía que exculparía al ministro, a su ministerio, de cualquier tipo de responsabilidad en este accidente". Y es que "los carriles pueden estar muy bien hechos, pero si no se cumplen con las especificaciones para su instalación y no se cumple con los requerimientos de mantenimiento, pues da igual de la calidad que sean", justifica.

¿Tienen antecedentes?

Risto Mejide se pregunta si, en este aspecto, ha sucedido en alguna ocasión ha ocurrido un defecto de fábrica que se haya llegado a instalar en la vía. "Que a mí me conste, no. Realmente la calidad y los ensayos técnicos y mecánicos están presentes a lo largo de todo el proceso productivo desde que hacemos el acero, desde que lo llevamos al taller de laminación, donde se lamina y donde se le dan las características técnicas que precisa el carril de alta velocidad", responde. Además, al ser un "producto bastante novedoso", "soportan numerosos controles de calidad y numerosos controles y ensayos técnicos", añade.

Por otra parte, "ese carril tiene que llegar a al fabricante al que va a instalar las vías y tendrá que pasar sus propios controles", con lo cual, concluye: "Es muy complicado". Algo que ha dicho Óscar Puente esta mañana en una entrevista, según señala Javier Chicote: "ha dado que le han dado unos datos oficiosos sobre la probabilidad de que esto ocurriera y que era como un entre millones".

Su opinión sobre la versión oficial de Arcelormittal

A Risto Mejide le parece "curioso" que la versión oficial de la empresa "haga hincapié" en "que la investigación independiente se lleve a cabo al margen de especulaciones". Algo sobre lo que el entrevistado opina: "Seguramente si el problema viene dado porque, al final, señalar a una determinada empresa que además está pujando por múltiples contratos a lo largo de y ancho del mundo, puede ocasionar un daño reputacional".

José Manuel Castro asegura que "hay que investigar hasta las últimas consecuencias", pero "cuidado con provocar más daño porque no aporta tampoco nada para las víctimas".