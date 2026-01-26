Ana Pardo de Vera reacciona a las críticas en redes sociales, mientras Risto Mejide le defiende en 'Todo es mentira'

Risto Mejide y Javier Chicote desmienten las explicaciones de Óscar Puente con definiciones de la RAE: "Es el primero que no ha sido preciso"

A las 17:36 horas, 'Todo es mentira' volvía de un parón publicitario con una noticia: el programa se había convertido en tercer trending topic nacional. "Algo malo habremos hecho", reacciona Risto Mejide bromeando.

Puede ser que "a lo mejor a la gente le ha apasionado la soldadura", señala Pere Aznar. Sin embargo, lo único que sabe el presentador es que, con el hastag #TEM26E, "también hay muchos comentarios con tu presencia aquí en plató", afirma dirigiéndose a Ana Pardo de Vera.

Ana Pardo de Vera reacciona a las críticas en redes sociales

La periodista y filóloga, profesiones que recuerda en el programa, asegura ser consciente de los comentarios que recibe a través de redes sociales: "Ya lo sé. Yo no sé cómo os atrevéis a traerme".

Y es que, tal y como señala Risto Mejide, todas las críticas comienzan por: "¿Cómo puedes traer a la hermana de...?". "Llevo así dos semanas con todas las teles a las que voy", confiesa la colaboradora.

Sin embargo, Risto no está de acuerdo con los comentarios y salta en su defensa: "Aunque tu hermana hubiera matado a alguien, ¿qué culpa tienes?". Algo que ya afirmó "en esta misma mesa" cuando reapareció tras su imputación: "Aunque fuera Pablo Escobar mi hermana. Además, no está condenada aún, aunque ya sé que eso da igual".

"Imagínate que al final fuera todo fatal y acabará en la cárcel... ¿Qué culpa tienes tú? Ni estás imputada, ni estás investigada...", insiste el presentador. "Lo tengo asumido. Eso digo yo, que además no sé nada de ingeniería como he demostrado y pregunto la que más, pero soy de letras", responde ella.

"Bueno, en fin, que vamos a seguir contigo en plató siempre que tú quieras, que lo sepas. Digan lo que digan", concluye el presentador.