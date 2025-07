La periodista reaparece en 'Todo es mentira' después de estar desaparecida mediáticamente tras la imputación de su hermana en el caso Koldo

Ana Pardo de Vera explica por qué Público ha suspendido la colaboración de Monedero: “No nos tiembla la mano en estos casos”

Desde que la periodista salió en defensa de Isabel Pardo de Vera en 'Todo es mentira' el pasado 9 de abril y la misma finalmente imputada un mes más tarde por la Audiencia Nacional, Ana Pardo de vera desapareció del panorama mediático: hasta hoy. Su hermana está siendo investigada de cinco posibles delitos -malversación de fondos públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal- tras ser acusada de intervenir en el amaño de cuatro adjudicaciones públicas.

La colaboradora del programa de Risto Mejide y Laila Jiménez vuelve al plató que un día fue su casa para profundizar en el tema de la investigación de su hermana después de que el presentador asegurase que llevaban un tiempo tratando de que esto sucediese. A las 15:53 horas se incorporaba a la mesa para explicar, en un primer momento, que no ha sido porque se haya escondido, tal y como se comentaba en redes, si no porque no han cuadrado las agendas: "Tenía que estar con ella y sé que es una faena pero no podía hacer otra cosa".