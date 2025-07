Susana Díaz explica todo lo que hay detrás de los mensajes que Ábalos envió hablando de ella

Risto Mejide, a Susana Díaz por retirar su denuncia del amaño a las primarias en 2021: "Si amas un partido, quieres que sea limpio"

El pasado lunes, la periodista Patricia López estuvo en el plató de 'Todo es mentira' y describió unas conversaciones que mantuvo con José Luis Ábalos en las que hablaba de Susana Díaz. En dichos mensajes, el exministro carga contra la política asegurando que ''siempre se entendió con la derecha'' y acusándola ser aliada de los poderes económicos, entre otras cosas.

Tras lo ocurrido, Susana Díaz no ha dudado en responder en el programa al exministro y se ha defendido de sus declaraciones: ''Este hombre que fue el secretario de mi partido y lamento que haya compartido militancia con él en el PSOE y lamento que estos individuos hayan sido secretarios de organización del PSOE, es que me da igual''.

''Todo el mundo sabe lo que me han hecho, pero es que no, es que no me voy a arrastrar y no voy a discutir con estos presuntos delincuentes. Porque yo defendí una posición política en un comité federal votando para que no hubiera más elecciones en España'', continúa.

Y explica por qué la acusa de dar un golpe en el partido para que gobernase el PP: ''Yo defendí en un comité federal que se votara abstención para que hubiera un Gobierno porque no podíamos gobernar. Y mientras alguno parece que estaban haciendo otras cositas, mientras yo estaba defendiendo una posición política, algunos estaban haciendo otras cositas''.

También se pronuncia sobre las acusaciones de ser aliada de poderes económicos: ''Porque eso les funcionó. En el año 2016, cuando defendimos una serie de compañeros y compañeras en España que no había que gobernar a cualquier precio ni con cualquiera y que el gobernar no era un fin en sí mismo, a mí me construyeron un traje, este compañero mío, el señor Ábalos, Santos Serdán y toda esta cuadrilla de que yo era la niña de la entonces no era fachoesfera, era de la derecha, que era la candidata que venía a presentarme a Secretaria General para que gobernara el PP''.

''Lo hicieron bien para sus intereses, que ya hemos visto que no eran los intereses del PSOE eran los suyos. Y yo pagué. Pagué un precio altísimo, pero muy alto, no solo por perder unas primarias, sino porque mucha gente creyó que era eso, que era una tía mala navajera, que era una tía que venía a hacerle el juegos a la derecha y daba igual que tu vida no se correspondiera'', explica Susana.