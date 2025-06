Pedro Jiménez 10 JUN 2025 - 18:19h.

¡Hablamos con José Luis Ábalos tras el registro de su casa por parte de la UCO!: esto ha dicho en 'Todo es mentira'

José Luis Ábalos ha hablado con 'Todo es mentira' después del registro de su casa por parte de la UCO que ha tenido lugar este martes por la mañana en su domicilio en Valencia. El exministro de Transportes ha desvelado cómo ha ocurrido todo, qué se ha llevado la UCO y ha mostrado su indignación al respecto, tachando de "juicio paralelo" lo que está sufriendo en estos momentos.

"Se han llevado dos memorias extraíbles de petaca, otros dos discos duros y poco más. Pero no se han llevado nada más. El teléfono me lo han clonado, ya ves que lo tengo", asegura un Ábalos que ha confesado que "la intención de los agentes, que han estado en todo momento muy agradables, era clonarlo todo y devolvérmelo en el momento. Solo se han llevado cosas informáticas. Y no todo".

En cuanto al registro en sí, Ábalos apunta lo siguiente: "Ha sido una intervención mínima y profesional. Lo que me molesta es este show que se monta en el vecindario. Aprovecho para pedirles perdón, pero es un show para el barrio, tener esta nube de prensa... pero forma parte del juicio paralelo que uno tiene que estar sufriendo. No es ya el registro, sino todo lo que se ha montado". Por otro lado, Ábalos señala que no pensaba que esto se iba a producir: "No tengo nada que ocultar en este sentido".

"No tenían ni mi teléfono"

Sobre si han buscado efectivo o no, Ábalos confiesa que sí: "Han mirado toda la biblioteca, hasta libros... por eso han tardado tanto". "Han llegado a las 8:30 horas y no tenían ni mi teléfono y han llamado a mi exmujer", ha confesado el exministro. Marta Flich se ha mostrado sorprendido ante esto último: "¿Cómo es posible que no tengan tu teléfono?", a lo que Ábalos no sabía muy bien qué responder.

Por otro lado, José Luis Ábalos ha contado en 'Todo es mentira' que cuando la UCO ha aparecido en su casa, ha tenido que llamar a otro abogado puesto que el suyo estaba en Madrid, refrendando así la información de Fabián, reportero de 'TEM', que poco antes había adelantado desde la redacción del programa de Cuatro.

"Esto es un show"

"No quiero sentirme mal con el barrio. Esto es un show. Cuando ha acabado todo, he hablado con los medios por eso... qué menos que explicarme", ha aseverado José Luis Ábalos que se muestra "tranquilo". "Si ya me has dicho que había quién pensaba que podía tener dinero, por lo menos eso está despejado", ha añadido el exministro de Transportes."