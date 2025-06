Pedro Jiménez 09 JUN 2025 - 17:59h.

José Luis Ábalos estrena un canal de YouTube para "tirar de la manta" y ajustar cuentas con el PSOE: esto ha dicho el exministro a 'TEM'

El exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes José Luis Ábalos se ha pasado al mundo de las redes sociales y pronto estrenará un canal de YouTube propio, concretamente la segunda quincena del mes de junio. A sus 65 años, Ábalos va a comenzar una nueva aventura con un programa en donde abordará numerosos temas de actualidad, entre los que están algunos que le atañan directamente, como el 'caso Koldo'. ¿El objetivo? "Tirar de la manta" y ajustar cuentas con el PSOE, además de "reinventarse", según VozPopuli.

El que fuera ministro de Transportes con Pedro Sánchez suma a su vida una faceta nunca vista anteriormente y de esta manera podrá monetizar sus intervenciones. Con entregas de 45 minutos y una vez a la semana podremos ver a Ábalos dar réplica a sus antiguos compañeros de filas, según recoge VozPopuli, un periódico que también asegura que en el espacio ya hay "tres pilotos prácticamente listos".

En el formato se pretende “aclarar muchas falsedades que han vertido sobre mi padre”, señala Víctor Ábalos, hijo del exministro y quien, a priori, realizará la producción del programa. Un programa que, sin duda, dará mucho que hablar y nos dará respuesta a muchas preguntas actualmente sin contestar en el panorama político español.

José Luis Ábalos aclara su nuevo proyecto

Desde 'Todo es mentira' hemos podido saber, después de que José Luis Ábalos se ponga en contacto con nosotros, que este canal es tan solo "una propuesta que le han realizado, pero se lo está pensando": "No ha tomado ninguna decisión al respecto así que no podemos dar nada por hecho", subraya Fabián Ruiz, reportero de 'Todo es mentira'. Además, según Ábalos, este canal "no sería para tirar de la manta" y "tampoco habría tres pilotos listos. No hay más".