Durante una proposición no de ley para impulsar la creación de refugios climáticos en la Comunidad de Madrid, Más Madrid ha presentado una copia exacta, palabra por palabra, de una enmienda presentada por el Partido Popular en el Senado.

Lo han hecho para demostrar que el Partido Popular echaría para atrás su propia iniciativa y eso es lo que ha ocurrido. Pablo Padilla, diputado de Más Madrid, ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para explicar detalladamente todo lo sucedido.

''El equipo de Más Madrid en el Senado ve que tras años el PP votando en contra de los refugios climáticos en la Asamblea de Madrid registran una iniciativa en el Senado y nos dice 'oye a lo mejor os interesa porque hay algún punto en común', la leemos, no es la más avanzada pero es aceptable y la registramos y la llevamos a la Cámara'', explica detalladamente.

E indica que el Partido Popular se negó a aceptar la iniciativa de los refugios climáticos: ''Ayer me acerqué al diputado del Partido Popular para ver si iban a aceptarla o no y me dijo que no, que en absoluto iban a aceptarla''.

''Lo que tocó ayer era mostrar el sectarismo del PP, no solo hizo el ridículo antológico el diputado del PP si no que todos los diputados del PP votaron que no a su propia iniciativa y hay quien cree que todos somos iguales, entiendo que es fácil caer en esa tentación'', añade el diputado de Más Madrid.