Laura Ceballo 09 JUL 2025 - 19:01h.

"No es la primera vez que le nominan", ha asegurado el médico y activista en 'Todo es mentira'

Susana Díaz se defiende de los mensajes que Ábalos le mandó a Patricia López: ''No voy a discutir con este presunto delincuente''

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido con Benjamín Netanyahu por primera vez desde el ataque a las instalaciones nucleares de Irán. Al inicio del encuentro, el presidente israelí le entregó una carta proponiéndole para el Nobel de la Paz.

Carlos Umaña, Premio Nobel de la Paz en 2017, ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para comentar esta propuesta del presidente israelí. El médico, activista y una de las voces en español más comprometidas con el movimiento global por el desarme nuclear, ha compartido cuál fue su primera impresión al conocer la noticia.

"No le di mucha importancia. No es la primera vez que le nominan al Nobel, creo que ya es como la cuarta o quinta vez. No es algo tan significativo que alguien sea nominado, son muchas las personas que pueden hacer esa nominación", comenzaba.

"Una persona que es buscada por la Corte Penal Internacional, que le haga una nominación a Trump, y justamente por cometer crímenes de guerra, por cometer crimen de agresión, de invadir a Irán sin provocación alguna, es un descaro, por no decir un disparate", continuaba.

Carlos Umaña: "Puede que se lo terminen dando"

No obstante, barajaba la posibilidad de que le terminaran dando el premio: "Puede que se lo terminen dando y puede que se lo termine mereciendo, quién quita un quite. Trump ha dicho que él quiere sentarse con Rusia y China a negociar una desnuclearización, porque ha dicho que las armas nucleares son carísimas", explicaba.

"Por ahí sí podría optar a un Premio Nobel de la Paz, por lo que ha hecho hasta ahora, definitivamente no", zanjaba.