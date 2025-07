El exsenador de EAJ/PNV ha mostrado su descontento con el debate: "Ha sido asqueroso"

Iñaki Anasagasti ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para analizar las 15 medidas anticuorrupción presentadas por Pedro Sánchez. Durante su intervención, el exsenador de EAJ/PNV, no ha dudado en pronunciarse y en ofrecer su opinión acerca de todo lo ocurrido la mañana de este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Nada más comenzar su conexión, Anasagasti ha decidido hacer una comparación para explicar su opinión acerca de la actitud de Alberto Núñez Feijóo durante el debate: "Había un señor que se llamaba Dale Canergie que tenía un método para hacer amigos. Yo creo que Feijóo tiene un método para hacer enemigos o cabrear a la gente innecesariamente. Lo de hoy ha sido, a mi juicio, bochornoso", aseguraba.

"Yo he visto muchos debates. He visto debates con Felipe González, con Aznar, con Zapatero, con Rajoy... Pero lo de hoy pasaba todas las líneas rojas, metiéndose con la familia... Me ha parecido asqueroso. Por tanto, desde el punto de vista, si esta es la estrategia que va a seguir un hombre que dice ser de centro derecha, pues apaga y vámonos", continuaba.

Iñaki Anasagasti: "Lo peor ha sido la agresividad"

Además, durante su conexión, que ha compartido con Pablo Echenique, Anasagasti decía puntualizar algo a su compañero, que había asegurado que el cambio únicamente estaba en manos de Pedro Sánchez: "Nosotros le decimos a Feijóo que le vamos a apoyar en la moción de censura y se acabó la legislatura. ¿Sí o no?".

Acto seguido, no ha dudado en criticar la actitud del líder popular una ve más: "No estoy diciendo que el PNV esté dispuesto. Pero esa posibildiad existe. Sánchez ha salido vivo del debate de hoy. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero lo peor para mí ha sido la agresividad, la falta de educación y los insultos".