Risto Mejide desvela si prefiere que Óscar Puente dimita o no tras lo ocurrido en Adamuz (Córdoba)

El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña ha acordado abrir diligencias previas de investigación contras Óscar Puente tras la denuncia presentada por la Asociación Libertad y Justicia que le imputa delitos de homicidio imprudente por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

Ante esto, Risto Mejide no ha podido evitar sincerarse en 'Todo es mentira' sobre su posición y abrir debate sobre si debería o no dimitir el ministro de Transportes. Sin embargo, el presentador lo zanja ante al audiencia: "Yo creo que no debería dimitir, yo espero que no dimita de hecho. A mi me daría mucha rabia que dimitiese, le perdiésemos de vista y siguieran saliendo verdades a la luz".

Por otro lado, Mejide, en respeto hacia todos los familiares afectados por el accidente ferroviario pide que se mantenga el ministro en su cargo: "Prefiero por el bien de todos y de las familias de las víctimas, que a este señor se le caiga la cara de vergüenza todos los días mientras va saliendo la verdad".

Risto Mejide: "Que Óscar Puente siga dando la cara y nosotros pintándosela"

Asimismo, el presentador de 'Todo es mentira' confiesa que "lo que nos está demostrando este señor que está al mando del ministerio de transportes, es que una vez y otra ha cometido presuntos errores, o vamos a llamarlo desajustes con la verdad que no dejan de ser una falta de respeto no solo para las familias de las victimas sino para todos los españoles".

Por último, Risto Mejide declara su opinión ante los colaboradores y detalla que seguramente no sea compartida con mucha gente: "Mientras el tren no siga funcionando, mientras Rodalies esté como esté y mientras no sepamos que ha pasado con esos 45 fallecidos que Óscar Puente siga dándonos la cara y nosotros pintándosela. Esa es mi opinión, no necesariamente compartida con todo el mundo, lo entiendo".