Ábalos anuncia la entrega de su acta como diputado y el programa le rinde un cómico homenaje a modo de despedida

Tras hablar del tema del día, la nevada en Madrid, en 'Todo es mentira' se centran en el resto de actualidad del país comentando una información que protagoniza el exministro de Transportes.

"Hoy el Congreso es un lugar todavía peor. Hay que ponerse serios porque se retira una de las leyendas más importantes que ha pasado por este humilde programa y por este gran país. Se retira, querido público, nuestro querido José Luis Ábalos", señala Risto Mejide.

Este 28 de enero, España ha descubierto que Ábalos ha renunciado a su acta como diputado. "Así es, amigos, hoy el grupo mixto es un poco menos mixto", añade Luis Fraga: "Deja la política el más grande, el mejor diputado, y creo que no exagero, que ha tenido jamás ese grupo con nombre de ensalada, el colaborador emérito que nos ha abierto las puertas de la política del Congreso y, por qué no decirlo, de su corazón".

Momento en el que el presentador hace una pequeña puntualización: "Bueno, ha abierto más cosas". "Vamos a quedarnos en las bonitas. Nos ha permitido conocer más de primera mano cómo es el poder, la justicia y ha compartido celda con Koldo, que eso también debe ser lo suyo. Una persona que sabía perfectamente quién se enrollaba, que te cag*s", insiste el cómico. Motivo por el cual, en el programa quieren rendirle su "más sincero homenaje". Los cómicos lamentan a los colaboradores presentes que ya "ninguno podrá llevar el número 69".

La camiseta sube al cielo mientras Laila Jiménez comenta: "Al final hay cosas que si no es aquí, yo no las hubiera visto nunca". "Es más, hay cosas que yo espero no volver a ver", añade Risto Mejide.

La despedida de Ábalos como diputado, a través de 'X'

A través de su cuenta de 'X', ahora con el usuario 'En el nombre de Ábalos', anunciaba que presentaba su renuncia al acta y se despide diciendo: "Siempre he buscado fortalecer la justicia social, la libertad, la igualdad y el pluralismo como valores supremos y fundamentos de un Estado social y democrático de Derecho".

"Tiene delito que venga aquí a hablar de pluralismo político, democracia y no sé cuántas cosas formalistas cuando se las ha saltado todas", comenta Paula Fraga. Irónicamente, los colaboradores y el presentador añaden: "Bueno, es responsable de la integración de la mujer en el trabajo, por ejemplo. En Renfe también... Y del fomento de la familia y la tala de árboles en la Amazonia, porque no paraba de pedir folios y de las estrategias digitales porque contrataba a dedo también y del colesterol porque le gustaba mucho el marisco".

"De verdad, o sea, es que podemos seguir así toda la tarde, ha sido un referente para muchos", concluye Risto Mejide.