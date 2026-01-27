Lara Guerra 27 ENE 2026 - 19:32h.

Pilar Rahola, molesta ante las declaraciones de Pablo Echenique, y el pacto entre Podemos y el Gobierno

Risto Mejide, perplejo ante la "peligrosa situación" de las obras hidráulicas y presas: "El 60% necesita mantenimiento urgente"

Compartir







Pablo Echenique comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que el Gobierno pacte con Podemos aprobar una regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes. En ella podrán acogerse aquellas personas que acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales y hayan permanecido al menos cinco meses antes del momento de la solicitud.

En primer lugar, el exportavoz de Podemos detalla en qué consiste lo aprobado entre Podemos y el PSOE: "Esto da la oportunidad a nuestros vecinos, los que trabajan con nosotros y sacan adelante este país como todos los demás y que estaban condenados a estar en situaciones precarias. La gente tiene que comer...un Estado que decide establecer la violencia administrativa contra medio millón de seres humanos no puede esperar que esa gente no coma".

Asimismo Echenique asegura que "es evidente que trabajan en la economía sumergida. La regularización es diferente ahora que hay arbitración de forma coordinada. El arraigo sociolaboral existe dos años de estancia en España y un contrato de trabajo". Sobre cómo se ha realizado, Echenique detalla que "Podemos es quién exige esto, por eso se pacta con ellos". Sin embargo, Pilar Rahola, que se encuentra como colaboradora presente en plató no duda en dirigirse a él: "Podemos lo ha pedido para boicotear el tema de a Cataluña...el tema es que esto es demagogia terrible. Tenemos a Ione Belarra diciendo barbaridades sobre el decreto catalán pero si me das 500.000 regularizados...esto es un cambio de cromos".

Pablo Echenique: "Lo que ha dicho Podemos es que se abre a negociar la ley"

Ante esto, el que fuera portavoz de Podemos declara que "si a ti te parece bien que se negocie una ley de Amnistía a cambio de un investidura a mi me parece bien. Respetémonos mutuamente"; a lo que Rahola responde que "a mi no me parece mal lo que habéis hecho, el tema es que esto lo convertisteis en demagogia terrible. tienes a Ione hablando de racismo, que no es una tontería, no se puede banalizar y te cargas la propuesta de Junts para tener tu momento político y después te la comes porque te interesa"

De nuevo, Pablo corrige a la periodista aclarando lo que tiene previsto hacer su partido: "Eso no es lo que ha pasado. Lo que ha dicho Podemos es que se abre a negociar la ley y va a plantear modificaciones". Por último, Pilar, molesta con lo sucedido se pronuncia: "Luego no vengáis con historias si estáis despreciando de esta manera a un partido político, que es democrático y además, a una competencia a la que tienen derechos los catalanes. Ya está bien".