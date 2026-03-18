El creador de contenido Rickyedit relata cómo acabó su conflicto virtual con Irene Montero: "Recibí respuesta"

Código 10 Madrid, 18 MAR 2026 - 03:06h.

"Provocó un bulo respecto a mí", ha asegurado el creador de contenido en 'Código 10'

Cara a Cara entre el creador de contenido Rickyedit y Pablo Fernández: "Condicionas a más gente que Feijóo"

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"Irene Montero intentó darme collejas virtuales", ha afirmado el creador de contenido Rickyedit en 'Código 10'. Una y otro tuvieron una serie de rifirrafes en redes sociales a raíz de unas palabras sobre feminismo que compartió él mimso en sus redes sociales.

"El contexto real es que para mí, y es mi opinión personal, lo especifico siempre que el feminismo actual no hace la misma falta que antes porque de cara a derechos no hay nada que envidiar de cara a lo que se recoge en el Boletín Oficial del Estado entre hombres y mujeres", se justifica en el programa de Cuatro presentado por Nacho Abad y David Aleman.

Así acabaron los rifirrafes

El creador de contenido afirma que Irene Monteor "provocó un bulo" sobre sus declaraciones. "Empezó a compartir clips totalmente descontextualizados", agrega como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. "Se dio cuenta de que los creadores de contenido tenemos bastante bulos de los que generalmente tanto se quejan a la contra de la ultraderecha y todo esto", apostilla.

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Todo acabó en un debate que se lanzó a propuesta, aunque ella nunca ha podido fraguarlo. "Se empiezan a cortar las agendas cuando propones debate", afirma el creador de contenido. Rickyedit desvela además que recibió "respuesta" por parte de la exministra de Igualdad. "Recibí respuesta, si me había dado un golpe y si necesitaba que me diese el aire", relata.