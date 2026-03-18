Miguel Salazar Madrid, 18 MAR 2026 - 02:44h.

Cripriano Guillén carga contra el ministerio de Agricultura: "Saben lo que van a hacer"

La duración de la guerra contra Irán, clave en las secuelas en la economía mundial

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El campo continúa notando los efectos de la escalada bélica en Irán después de que Israel y Estados Unidos decidiesen atacar militarmente el país oriental. Cipriano Guillén, agricultor, muestra su indignación por la subida de los precios de la gasolina tras el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita un 20% del petróleo mundial.

El vencedor de la subida de los precios, según el agricultor

"Están siendo inviables nuestras exportaciones. La gente no se lo cree, nos llaman mentirosos", dice muy disgustado en 'Código 10'. Según Cipriano Guillén, existe un claro vencedor del conflicto: el estado. "Cualquier persona puede hacerle una pregunta a la IA y le va a decir que se saca 10 millones de euros diarios solo y exclusivamente del gasoil agrícola, mas lo que saca del gas, la luz...", agrega como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Los costes del campo estarían subiendo entre un 20% y un 50% desde que se iniciaron las hostilidades y existieron problemas clave tras el cierre del estrecho. "Yo trabajo 10 o 14 horas. Si a eso le sumas 25 litros por hora, te da los resultados", comparte Guillén. "Los agricultores no somos tontos, las matemáticas no engañan a nadie", apostilla.

A la pregunta de Nacho Abad de la respuesta que reciben cuando trasladan sus quejas ante el ministerio de Agricultura, el entrevistado no tarda en pensárselo. "Está bien claro lo que dicen, tienen las medidas. No saben cuando lo van a hacer, pero saben lo que van a hacer", asegura.