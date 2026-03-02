El impacto económico de la guerra contra Irán: suben el gas y el petróleo

Cristina Montalvo 02 MAR 2026 - 16:53h.

El gas y el petróleo suben y las bolsas bajan tras los ataques contra Irán

¿Cuál es la situación en el estrecho de Ormuz tras el ataque de EEUU e Israel sobre Irán?: dos buques ya han sido atacados en la zona

Los efectos de la ofensiva contra Irán también afectan, como no podía ser menos, a la economía. En diferentes frentes. Las bolsas caen, el comercio y el transporte aéreo están en vilo, mientras que las energías suben de precio y el temor a una escalada militar en la zona de Oriente Medio genera incertidumbre, precisamente el término que más temen los mercados. En estos momentos ya no hay barcos cruzando el estrecho de Ormuz, un punto fundamental para el comercio por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial y gran parte del gas licuado.

Los ataques contra buques mercantes han hecho que las grandes empresas navieras como MSC o Maersk hayan decidido paralizar el tránsito de sus barcos. Sí hay muchos buques fondeados a un lado y otro del Estrecho.

El impacto sobre el precio del petróleo se ha disparado desde primera hora llegando a rozar los 82 dólares por barril, 10 más de los que marcaba el viernes, pero ahora la subida se ha moderado y cotiza en el entorno de los 78. En cualquier caso, es nivel más alto desde el pasado junio, más fuerte aun ha sido el subidón del gas. Ha llegado a encarecerse más de un 20%. El indice de referencia en europa está en 39 euros por megavatio hora. Todo por la interrupción de las exportaciones de GNL de Qatar, uno de los mayores productores del mundo y un proveedor clave de China.

El impacto sobre la economía va a depender, de todas formas, de cuánto dura esa interrupción del flujo del petróleo y el gas por el Estrecho de Ormuz. Y sobre todo, de si se producen daños en las infraestructuras claves de la zona. lso analistas dice que este sería el escenario más negativo.

La subida del patróleo lo notaremos de momento en los carburantes pero, en principio, y si se piensa en un conflicto que no se alarga el mercado no apunta riesgos para el suminsitro de petróleo. Irán es el responsable de un 3% de la producción mundial, pero venimos de una etapa en que lo que preocupaba era la sobreproducción, en el que se han venido incrementando el nivel de reservas de las que se podría disponer y también la economía depende menos del petróleo que en las crisis, por ejemplo, de los años 70.

Trump asegura que lo peor está por llegar en Irán

Lo que sí es cierto es que la incertidumbre y el miedo a una escalada tiene a los mercados en números rojos. Navieras, aerolíneas y grupos hoteleros son los sectores que más están siendo golpeados en las bolsas. Y todo, a la espera de cómo evolucione la ofensiva contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la "gran ola" de ataques contra Irán aún "está por llegar", apenas unos días después de la ofensiva lanzada junto a Israel, que acabó con la vida del ayatolá Alí Jamenei.

"Los estamos destrozando", ha celebrado el presidente de Estados Unidos en una entrevista con la cadena de televisión CNN, en la que se ha congratulado de poder contar con "el mejor Ejército del mundo" y poder utilizarlo. "Es muy poderoso", ha dicho.

Trump ha pedido a la población iraní que se quede en sus casas porque "no va a ser seguro estar fuera". "Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha llegado. La grande está a punto de llegar", ha advertido.