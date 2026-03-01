Jamenei se encontraba en su complejo de mando central en el corazón de Teherán, junto con otros altos oficiales

Un órgano formado por 88 clérigos deberá elegir al nuevo líder supremo

Irán confirmaba este domingo la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, y ha prometido venganza con un castigo “duro y decisivo” a través de la mayor operación militar de su historia contra objetivos de EEUU e Israel, que anunciaron a su vez más ataques contra el país persa.

Con esta operación, Estados Unidos e Israel han buscado descabezar el régimen ¿Pero ahora qué? ¿Quién tiene las riendas del país?

Tras el asesinato de Jamenei, Teherán intenta transmitir la sensación de que todo está bajo control y que no hay vacío de poder. Sobre el futuro del país, la constitución fija que ahora debe formarse un consejo temporal liderado por el presidente Masoud Pezeshkian, acompañado por otras dos figuras del poder judicial y del consejo de guardianes. Sin embargo, Pezeshkian no se ha dejado ver todavía tras los ataques. El nuevo hombre fuerte del país parece ser Alí Lariyani, hasta ahora jefe del consejo de seguridad nacional. Según la inteligencia estadounidense habría sido el elegido por el propio Jamenei para tomar las riendas del país si él era asesinado. En cualquier caso, un órgano formado por 88 clérigos deberá elegir al nuevo líder supremo.

Irán promete un "castigo duro"

El cuerpo militar de élite dijo después de confirmar la muerte del clérigo, de 86 años, que la nación iraní se vengará y que "no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable”.

"Invitamos a todos los sectores de la sociedad a demostrar su unidad nacional y cohesión con una participación entusiasta en la defensa nacional, mostrándole al mundo y a los malvados terroristas de esta nación su solidaridad", agregó el cuerpo militar.

Por su parte, visiblemente emocionado, un presentador de la televisión estatal anunciaba al país la muerte de Jamenei y la declaración de 40 días de luto.