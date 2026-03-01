Dos buques han sido atacados en el estrecho de Ormuz horas después del anuncio del cierre por Irán

Tras el asesinato del ayatolá Ali Jamenei, ¿qué pasa ahora?: cómo se elegirá el nuevo líder de Irán

Tras el ataque estadounidense e israelí sobre Irán, la atención se está concentrando en torno al estrecho de Ormuz, que controlan Irán y Omán, por el que pasa el 20% del petróleo mundial. En las últimas horas ha sido atacado un petrolero con bandera de Palaos y una tripulación de 20 personas, de las que cuatro habrían resultado heridas.

Aunque las informaciones son confusas, durante la noche del sábado 28 de febrero la guardia revolucionaria avisó a los buques que el paso estaba cerrado, se prohibía el tráfico marítimo y, luego, se habría levantado el cierre. Lo cierto es que Irán amenaza con ataques a los petroleros estadounidenses. Ahora mismo lo que se puede saber es que hay buques fondeados a un lado y a otro, todos a la espera de que alguien aclare la situación, pero prácticamente ningún carguero atraviesa ahora mismo esta ruta.

El ataque a los buques

Dos buques mercantes habrían sido alcanzados por proyectiles cuando transitaban por el estrecho de Ormuz, después de que las autoridades iraníes anunciaran el cierre de este punto clave del comercio marítimo mundial en represalia por la campaña de bombardeos lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) ha informado de un buque "alcanzado por un proyectil desconocido por encima de la línea de flotación".

"Aunque en un primer momento se informó de un incendio en la sala de motores, ahora se sabe que el incendio está bajo control", ha indicado el UKMTO en un comunicado que especifica que el incidente se produjo a las 9.50 horas de este domingo en la parte externa del estrecho de Ormuz.

"Se recomienda a los buques que transiten con cautela e informen de cualquier actividad sospechosa al UKMTO", ha añadido el organismo británico, que no da más información sobre el buque afectado.

Un segundo incidente se produjo en pleno estrecho de Ormuz y el UKMTO ha destacado que la tripulación ha sido evacuada y está a salvo. El incidente fue notificado a las 9.00 horas del domingo.

La agencia de Seguridad Marítima de Omán ha informado de que se trataría del petrolero 'Skylight', un buque de pequeñas dimensiones, relativamente, que figura en la lista de sanciones de Estados Unidos por la exportación de petrolero iraní.

Un total de 20 tripulantes --15 indios y 5 iraníes-- han sido evacuados y cuatro de ellos estarían heridos, según Omán. El 'Skylight' tiene un tonelaje de peso muerto de 11.000 toneladas, lejos de los súperpetroleros de 300.000 toneladas, y porta bandera de conveniencia de Palau.

Varios buques han informado durante la jornada del sábado de la recepción de transmisiones de la Armada iraní informando de que el tránsito por el estrecho de Ormuz está prohibido. Sin embargo, el UKMTO ha subrayado que no hay un veto oficial al paso del estrecho porque las transmisiones de radio no son una vía legal.

La Guardia Revolucionaria iraní emitió el sábado por radio la orden del cierre del estrecho de Ormuz. Los principales operadores y navieras han suspendido sus operaciones en Ormuz y las empresas aseguradoras han suspendido su cobertura en la zona. Las páginas de seguimiento del tráfico marítimo revelan que el tráfico se ha paralizado a ambos lados del estrecho.