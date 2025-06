Compartir







Después del ataque de EEUU a Irán, ¿Qué es lo que puede pasar a partir de ahora? ¿Qué ocurrirá en Irán? ¿Caerá el régimen de los ayatolás? Puede que este conflicto, que en principio se circunscribe a Oriente Próximo, no solo se incendie más, sino que se extienda a todo el mundo.

En Noticia Cuatro hemos preguntado a analistas internacionales, tanto militares como expertos en política internacional, sobre este conflicto.

¿Qué está queriendo transmitir Trump a las autoridades iraníes? "Esto puede ser el principio y el final de la crisis con Estados Unidos, y también el principio y el final de la crisis con Israel. Que si ahora Irán acepta negociar, pues que ya no hay ningún motivo para seguir con estas hostilidades militares", explica Javier Gil Guerrero, Investigador ICS Universidad de Navarra.

Sobre si hay riesgo de escalada bélica, Juan Rodríguez Garat, almirante retirado, es claro: "No, no, por supuesto que no. Una tercera guerra mundial no se maneja. Más cerca ha estado en alguna ocasión en la guerra de Ucrania, pero aquí Irán no tiene ningún aliado que esté dispuesto a dar la cara por él. China y Rusia están con él, pero no hasta el extremo de jugarse una guerra mundial por un programa nuclear que ni siquiera ellos quieren".

Para Guerrero, por el momento el estrecho de Ormuz no cree que se corte: "Me extraña que ante este ataque contra tres instalaciones nucleares vayan a recurrir a la carta más poderosa y la última carta que podrían jugar en esta escalada. Yo creo que hay otras opciones menos agresivas, que no suponen un punto de no retorno, a las que podrían recurrir antes que a tierra del estrecho de Ormuz".

Sobre la estabilidad del régimen de los Ayatolás, Guerrero aclara: "Por ahora lo que ocurre es que no hay ninguna organización dentro de Irán opositora que sea capaz de aprovechar esta oportunidad, por ahora, por lo que hemos visto estos días. No hay un líder carismático, no hay una oposición organizada y jerarquizada que sea capaz de canalizar este descontento entre la población iraní y esta oportunidad en medio del caos y la confusión que están creando los bombardeos de Israel.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

La idea de que Rusia pueda ayudar a Irán ahora mismo también está descartada, según los expertos: "Es cierto que Irán es un país clave para Rusia en estos momentos. Irán ha ayudado de una forma notable al esfuerzo militar ruso en la invasión de Ucrania. E Irán es ahora mismo el último gran aliado que le queda a Rusia en región. Pero insisto, yo creo que ahora mismo las capacidades, las posibilidades de Rusia de ayudar a Irán en estos momentos son muy limitadas".