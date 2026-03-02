Ofelia logró llegar a Omán desde Dubái gracias a la ayuda de una familia que la trasladó hasta allí

Israel y EEUU ataca Irán: la respuesta iraní y la escalada bélica peligrosa en la zona

Treinta mil españoles, atrapados por los ataques de Irán. Entre los afectados hay turistas, viajeros de negocios y españoles que residen en la zona, entre ellos Ofelia, una chef de vacaciones en Dubái que ha cargado duramente contra el Gobierno de España, animando a evadir impuestos, lo que ha provocado un bombardeo de críticas. Pero horas después, Ofelia recula y vuelve a pronunciarse, esta vez rebajando el tono.

'En boca de todos' ha hablado en directo con Ofelia, española atrapada en Omán, quien explica cómo se encuentra: “Estamos agobiados, no es una situación fácil, estar en un sitio y que estén cayendo misiles, aunque sean interceptados todos, pero tenemos miedo. Estoy deseando volver a mi país"

Ofelia: "Los franceses y los italianos estaban recibiendo mensajes de sus embajadas, yo no"

Ofelia habla sobre las críticas que hizo a la embajada por redes sociales: “Creo que la embajada no lo está haciendo tan mal. Llamé a toda mi familia, intentamos llamar a la embajada y no cogía. Los franceses y los italianos estaban recibiendo mensajes de sus embajadas, yo no, y yo llamaba y la embajada estaba saturada. Pero lo entiendo y rectifico un poco el haber estado tan agobiada”.

Ofelia acusa a Ramón Espinar de no ser coherente con Irán: “El problema de la izquierda de este país es que no tienen respeto, ni valores, ni saben dialogar. Lo más fácil es decir no estás cualificado y eres facha".

Ofelia se emociona porque está sola y siente que el Gobierno no le ayuda a volver: “Estoy sola. Entiendo que España no nos puede mandar un avión porque el cielo está lleno de misiles, lo entiendo. Me gustaría que nuestro presidente se sentara con Trump o con quien haga falta para pedir un alto el fuego para sacar a nuestros ciudadanos del país y ponerlos a salvo. Estoy de orfidal hasta arriba, cuatro semanas no las aguanto”.