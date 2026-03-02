Logo de cuatrocuatro
Ofelia, española atrapada en Omán: "Me gustaría que nuestro presidente pidiera un alto el fuego para sacarnos"

Ofelia, española atrapada en 'En boca de todos'. cuatro.com
Treinta mil españoles, atrapados por los ataques de Irán. Entre los afectados hay turistas, viajeros de negocios y españoles que residen en la zona, entre ellos Ofelia, una chef de vacaciones en Dubái que ha cargado duramente contra el Gobierno de España, animando a evadir impuestos, lo que ha provocado un bombardeo de críticas. Pero horas después, Ofelia recula y vuelve a pronunciarse, esta vez rebajando el tono.

'En boca de todos' ha hablado en directo con Ofelia, española atrapada en Omán, quien explica cómo se encuentra: “Estamos agobiados, no es una situación fácil, estar en un sitio y que estén cayendo misiles, aunque sean interceptados todos, pero tenemos miedo. Estoy deseando volver a mi país"

Ofelia: "Los franceses y los italianos estaban recibiendo mensajes de sus embajadas, yo no"

Ofelia habla sobre las críticas que hizo a la embajada por redes sociales: “Creo que la embajada no lo está haciendo tan mal. Llamé a toda mi familia, intentamos llamar a la embajada y no cogía. Los franceses y los italianos estaban recibiendo mensajes de sus embajadas, yo no, y yo llamaba y la embajada estaba saturada. Pero lo entiendo y rectifico un poco el haber estado tan agobiada”.

Ofelia acusa a Ramón Espinar de no ser coherente con Irán: “El problema de la izquierda de este país es que no tienen respeto, ni valores, ni saben dialogar. Lo más fácil es decir no estás cualificado y eres facha".

Ofelia se emociona porque está sola y siente que el Gobierno no le ayuda a volver: “Estoy sola. Entiendo que España no nos puede mandar un avión porque el cielo está lleno de misiles, lo entiendo. Me gustaría que nuestro presidente se sentara con Trump o con quien haga falta para pedir un alto el fuego para sacar a nuestros ciudadanos del país y ponerlos a salvo. Estoy de orfidal hasta arriba, cuatro semanas no las aguanto”.

