José Ángel Antelo denuncia presiones dentro de Vox Murcia para que dimitiese como presidente

Javier Ortega Smith, tras su cese: “No existe la democracia interna en Vox”

Lo de Vox está camino de convertirse en un lío mitológico, una leyenda al estilo de Saturno devorando a sus hijos por temor a ser destronado. El último afectado ha sido José Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia, una región donde la ultraderecha crece rápidamente, en parte por el episodio de Torrepacheco. Abascal podría haber presionado para que dimitiera todo el comité general con el fin de apartar a una figura en ascenso dentro del partido.

'En boca de todos' ha podido hablar con José Ángel Antelo, quien niega que alguien se haya puesto en contacto con él para comunicarle la decisión del partido: “A día de hoy no he recibido nada, nadie me lo ha comunicado formalmente, pero entiendo lo que salió en los medios de comunicación, así que supongo que será cierto”.

José Ángel Antelo: "Es lo más ridículo que me ha pasado en la vida"

Antelo explica que seguirá como diputado y que no entregará su acta: “Mi idea es seguir trabajando y cumpliendo los compromisos adquiridos en campaña electoral y con el último acuerdo presupuestario. Creo que los ciudadanos no tienen que pagar los platos rotos de algo que sinceramente es muy difícil de explicar y que sigo sin entender”.

Antelo comenta que le invitaron a dimitir de su puesto: “Me dicen que tengo que dejar de ser presidente porque la parte orgánica genera problemas. Yo no lo entiendo, por lo que les digo que me cesen, pero me responden que eso generaría un problema y que debo dimitir. Iría en contra de mi dignidad. Es lo más ridículo que me ha pasado en la vida”.

Además, habla sobre los diferentes ceses que han ocurrido en Vox: “Hay un patrón: parece que quien destaca un poco, antes o después acaba fuera”.