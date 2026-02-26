Víctor Sánchez del Real analiza las tensiones entre Vox y el PP

Javier Ortega Smith, tras su cese: “No existe la democracia interna en Vox”

Santiago Abascal culpa a Aznar de su falta de entendimiento con el PP y le acusa de dirigir a Feijóo en plenas negociaciones en Extremadura y Aragón. El pacto para gobernar entre ambas formaciones está sobre la mesa, pero Abascal ha rechazado públicamente el documento marco de Feijóo.

'En boca de todos' habla con Víctor Sánchez del Real, exdiputado de Vox, quien comenta las diferencias entre los dos partidos políticos: “La relación de PP y Vox es como la relación con una ex, no es fácil. Hay un problema, y es que son ex; es decir, las relaciones con un ex son complicadas. Gran parte de la cúpula ha estado en el PP durante muchos años, incluso Abascal. Es muy raro verles hablar mal de su antiguo partido, de sus antiguos jefes... es muy peculiar. Desconozco cuáles han sido las dinámicas que han tenido, pero no sé qué hay, que tienen una tirria personal”.

Víctor Sánchez del Real: "España tiene que alcanzar un estado de madurez en lo político"

Víctor reflexiona sobre la política actual: “España tiene que alcanzar un estado de madurez en lo político. Los partidos vienen de ser regímenes autoritarios por cómo están diseñados. España no está acostumbrada a la ruptura del bipartidismo”.

Además, habla sobre la salida de Ortega Smith del partido: “Un líder político tiene que dar explicaciones de por qué alguien sale del partido. A día de hoy no sé por qué dejó de ir en las listas. Tendría que saberlo el propio implicado y me consta que no lo sabe”.